Застройщик дома в Барнауле срывает сроки и винит дольщиков

Новости 09.08.2019 17:50 337

Сотни семей, вложившиеся в строительство многоквартирного дома на Павловском тракте, 291 беспокоятся, что объект превратится в очередной долгострой в Барнауле. За последние несколько лет сроки сдачи объекта переносили несколько раз. Застройщик и генподрядчик уверяют, что к этому причастны сами дольщики.

Как пишет сайт «Недвижимость Алтай», объект начали строить в 2014 году. Заказчиком выступал «Барнаулкапстрой», а печально известная компания «СтройГАЗ» была инвестором и генподрядчиком. Дом оказался в числе тех объектов, возведение которых фирма заморозила после наступления финансового кризиса. После того, как подрядчик встал на грань банкротства, контракты с ним были расторгнуты.

Дело пошло в гору, когда в 2016 году у дома появился новый застройщик - ООО «Сибресурс». «Заходили мы в июне 2016 года, было полтора года до окончания строительства. Юридически у нас не было оснований, чтобы поменять сроки. Мы их продлили, получили новое разрешение на строительство», - рассказал директор «Сибресурса» Александр Емельянов.

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К слову, обновленный проект предполагал наращивание этажности здания и рост площади на 10 тысяч кв. м, что позволило бы выручить больше денег на договорах долевого участия и профинансировать стройку. Проблемный дом должны были сдать сначала в мае 2018 года, затем в ноябре, а теперь застройщик называет новую дату — 1 октября 2019 года.

В компании считают, что в затягивании сроков виноваты сами дольщики. Как пояснил Емельянов, люди якобы слишком развернули панику и ажиотаж в Сети. «Начали писать про треснувшие фундаменты, что на стройке уже никого нет, никто ничего не делает, и отпугнули часть клиентов, в том числе инвесторов по магазину, коммерческим площадям», - сказал Емельянов.

Представители «Барнаулкапстроя» в свою очередь отметили, что уже треть дольщиков обратилась за взысканием неустойки, что также лишь тормозит строительство. «Мы понесли убытков уже почти на 3 млн рублей. То есть, эти неустойки мы уже оплатили, частично заявления еще рассматриваются», - наставляла журналистов начальник юридического отдела АО «Специализированный застройщик «Барнаулкапстрой» Мария Шумахер.

Сейчас застройщик и генподрядчик утверждают, что у них еще есть примерно 50 млн рублей активов, которые можно использовать для дальнейшего строительства здания. Тем временем дольщиков просят набраться терпения.