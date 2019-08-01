Стали больше красть: Генпрокуратура обнародовала статистику преступлений в России

Новости 09.08.2019 18:20 300

Кражи стали самыми распространенными преступлениями в России. Об этом сообщила Генеральная прокуратура России, которая обнародовала данные о преступности в стране.

Из всех зарегистрированных криминальных событий кражи заняли больше трети. Рост составил почти 3,5%. В цифрах это 364 338. Больше всего рост составил в группе мелких краж, которых стало больше на 39,5%. Растрат наоборот стало меньше – на 1,5%. Число разбоев и грабежей также упало.

В тоже время число убийств и покушений на убийство стало заметно меньше – на 6,5%. Было 4 577, стало 4281. Тоже самое с умышленным причинением тяжкого вреда здоровью. Таких случаев стало меньше на 5,2%.

Всего за первое полугодие 2019 года в России зарегистрировано 1 011 572 преступления, что на 18,6 тыс. больше, чем за аналогичный период прошлого года. Таким образом, рост составляет почти 2%.

Особо тяжких преступлений стало на один процент меньше.

Также стоит отметить, что на 4,7% снизилось число преступлений экономической направленности. За первое полугодие текущего года было зарегистрировано почти 65,5 тыс. экономических преступлений.