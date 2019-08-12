На улице Аванесова переложили коллектор и открыли движение с опережением графика

«Росводоканал Барнаул» завершил модернизацию коллектора № 9 на улице Аванесова. Работы проведены с опережением графика, движение автотранспорта открыто.
Перекладка сети проводилась в рамках подготовки предприятия к работе в зимний период 2019-2020 годы. Вместо физически изношенной железобетонной трубы было уложено более 220 м полиэтиленовой со сроком службы более 50 лет.
Работы велись методом горизонтально-направленного бурения, чтобы вскрытие грунта было минимальным. Модернизация коллектора была синхронизирована с капитальным ремонтом улицы Аванесова в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». 8 августа водоканал завершил свою часть проекта, дальше предстоит укладка асфальта дорожными службами.
«Этот участок – сложный с точки зрения насыщенности коммуникациями и важный в плане организации движения транспорта. Поэтому перед нами стояла задача сделать качественно и в сжатые сроки. Работы велись максимально быстро, без перерывов, что позволило завершить их раньше намеченных по плану», - отметил генеральный директор «Росводоканал Барнаул» Дмитрий Масловский.