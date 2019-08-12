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Спасатели Республики Алтай построили самый высокий скалодром в Сибири (видео)

Новости
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Скалодром, высотой с шестиэтажный дом (17 метров), сотрудники МЧС сделали своими силами, модернизировав учебную пожарную башню, передает пресс-центр ведомства.

«В 2018 году руководство пошло нам навстречу, были закуплены необходимые материалы. Все работы осуществили спасатели своими силами во время, свободное от проведения поисково-спасательных работ. В течение двух месяцев скалодром был построен. При строительстве не использовали никаких подъемных технических средств, всё было смонтировано вручную, с использованием альпинистского снаряжения. Таким образом, одновременно со строительством оттачивались профессиональные навыки по альпинисткой подготовке», – рассказал врио начальника республиканского поисково-спасательного отряда и главный инициатор строительства Максим Демьянов.

Сообщается также, что на скалодроме использованы фирменные профессиональные скальные зацепы разной формы и размера, а для усложнения задачи на стене смонтированы препятствия с различными отрицательными и положительными уклонами.

Автор: Политсиб.ру

Фото: 04.mchs.gov.ru