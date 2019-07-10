Какие автодилеры Сибири стали самыми крупными в 2019 году?

Новости 09.08.2019 15:50 355

«Континент Сибирь» составил традиционный рейтинг автодилеров за 6 месяцев 2019 года. В основе исследования лежат оценочные данные Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) по продажам новых автомобилей в регионах Сибири. В списке оказался и крупный дилер из Алтайского края.

Примечательно, что в лидерах рейтинга впервые фигурирует красноярский «Медведь Холдинг» Николая Бякова, его доля составила порядка 40%. Достижению таких результатов в рассматриваемом периоде поспособствовало пополнение портфеля брендов компании марками Toyota и Lexus, исторически имевшими сильные позиции в Красноярске.

Высоких результатов добилась омская группа компаний «Евразия Моторс» Ильи Фридмана второе место. Напомним, в конце 2018 года авторитейлер пополнил свой портфель маркой Skoda, а в июле 2019 года открыл дилерский центр Mercedes-Benz.

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Замыкает тройку московский «Автомир», который сосредоточил в своем портфеле в Новосибирске широкий портфель брендов, включая Toyota, Renault, Volkswagen, причем являясь пока их единственным официальным дилером в городе.

Четвертое место занял традиционный хедлайнер рейтинга — кемеровская группа компаний «Сибинпэкс» Фании Сапожниковой. В ее состав также входит новокузнецкий салон «СибМоторс», который летом 2019 года пополнил портфель китайским брендом Haval.

В пятерке лидеров оказалась томская группа компаний «Элке Авто» Виктора Маршева. Заполучив в свой портфель бренд Hyundai, авторитейлер упрочил свои позиции в рейтинге с учетом наличия Toyota и Lexus. Однако в связи с закрытием направления Mazda компания может спуститься вниз в рейтинге по итогам 2019 года.

Отметим, шестое место занял алтайский «АНТ» Александра Поддубного. Отказавшись в 2016 году от бренда Lada, «АНТ» остался самым крупным дилером Алтайского края, однако в общем рейтинге его доля теперь уже не так высока.

Седьмую позицию заняла иркутская группа автодилерских предприятий Анатолия Панцевича («Иркут БКТ», «Сибавтоцентр»). Благодаря наличию в портфеле Toyota, Lexus и Renault группа компаний продолжает сохранять высокие количественные показатели продаж.

На восьмой строчке расположился томский автоцентр «Сто Коней» Николая Воронкова, на девятой позиции впервые расположилась кемеровская компания «Ай-Би-Эм» с брендами KIA и UAZ, а замыкает ТОП-10 еще один новый участник рейтинга - кемеровская группа компаний «Картель-Авто» Сергея Малянова.