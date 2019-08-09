В ожидании строительства новой школы, в Боровихе ремонтируют старую

Новости 09.08.2019 13:05 1260

Подготовка к строительству новой школы в селе Боровиха идет по графику. В администрации Первомайского района оформляют необходимые документы. Есть шансы внести проект в краевую инвестиционную программу (КАИП) на 2019 год, ситуация находится на контроле депутата Госдумы Александра Прокопьева.

Между тем пока решается вопрос со строительством новой школы, в Боровихе идёт ремонт в старой. Строители обещают закончить работы уже через неделю.

О том, что в селе построят новую школу, заговорили более 5 лет назад. Однако пока здание не появилось, дети учатся в старой школе. Ремонт в ней не проводился уже давно. Перед учебным годом школу приводят в порядок.

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По словам главы Боровихинского сельсовета Валерия Голубцова, на следующей неделе закончатся все необходимые работы. В частности, будут отремонтированы крыша, пол и система отопления.

Всего на ремонт здания заложено 750 тысяч рублей: администрация района выделила 400 тысяч, депутат Госдумы Александр Прокопьев дал школе 350 тысяч, также решается вопрос о выделении еще порядка 60 тысяч рублей предпринимателями села.

Пока ремонтируют старую школу, власти постепенно готовятся к строительству новой, она будет рассчитана на 550 учеников. Часть документов уже передана в краевые министерства. Все заинтересованные ведомства вовлечены в процесс подготовки строительства. В том, что новая школа необходима Боровихе, уверен и губернатор Алтайского края Виктор Томенко.