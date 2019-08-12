Правительство выделит 6 млрд рублей из Резервного фонда на тушение сибирских пожаров

Новости 09.08.2019 16:20 263

На прошедшем вчера заседании Правительства РФ премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что на борьбу с лесными пожарами в Сибири из Резервного фонда РФ будет дополнительно выделено почти 6 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

Объем финансирования лесной отрасли ранее уже увеличивался как раз в связи с высокой пожароопасностью.

«Состояние сил и средств, которые предназначены для тушения пожаров в лесах, нормативным требованиям просто не соответствуют. Многие средства тушения пожаров устарели, выработали свой ресурс», - заявил официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной.

Региональные власти оправдывают свою неготовность к борьбе с огненной стихией тем, что деньги поступили слишком поздно.

По данным Авиалесохраны, площадь лесных пожаров в Сибири на 8 августа составила 1,58 миллиона гектаров. В тушении задействовано 3864 человек, 495 единиц техники, 36 воздушных судов. В Иркутской области, Красноярском крае, Якутии и некоторых районах Бурятии из-за возгораний объявлен режим чрезвычайной ситуации. Всего огонь прошёлся по более чем 7,2 миллиона гектаров.