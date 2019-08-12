Правительство выделит 6 млрд рублей из Резервного фонда на тушение сибирских пожаров

На прошедшем вчера заседании Правительства РФ премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что на борьбу с лесными пожарами в Сибири из Резервного фонда РФ будет дополнительно выделено почти 6 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.
Объем финансирования лесной отрасли ранее уже увеличивался как раз в связи с высокой пожароопасностью.
«Состояние сил и средств, которые предназначены для тушения пожаров в лесах, нормативным требованиям просто не соответствуют. Многие средства тушения пожаров устарели, выработали свой ресурс», - заявил официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной.
Региональные власти оправдывают свою неготовность к борьбе с огненной стихией тем, что деньги поступили слишком поздно.