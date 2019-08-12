Сразу в нескольких городах и районах Алтайского края пройдет Всероссийская акция «Ночь кино»

Новости 09.08.2019 14:40 338

Жителей Алтайского края приглашают на Всероссийскую акцию «Ночь кино», которая состоится 24 августа в нескольких городах и районах региона.

Бесплатные показы фильмов пройдут в Барнауле, Алейске, Славгороде, Змеиногорске, Заринске, Яровом, Камне-на-Оби, Бийске, а также в Поспелихинском, Романовском, Кулундинском, Бдаговещенском, Завьяловском, Быстроистокском, Троицком и Мамонтовском районах.

Жители Барнаула смогут посмотреть кино на четырех площадках города. Показы состоятся в парке «Барнаульская крепость», на открытой площадке у ТЦ «Арена», кинотеатрах «Премьера» и «Мир».

Зрителям покажут фильмы, которые ранее были выбраны путем голосования по всей России.

Лидерами стали: «Домовой» (режиссер Евгений Бедарев), «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел 2» (режиссер Илья Куликов), «Балканский рубеж» (режиссер Андрей Волгин).

Проведение всероссийской акции приурочено к ежегодному празднованию Дня Российского кино, которое отмечается 27 августа.

Организаторы Всероссийской акции «Ночь кино»: Министерство культуры РФ, Федеральный фонд социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии (Фонд кино), портал «Культура.РФ», органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации. Организаторы акции в Алтайском крае - Министерство культуры Алтайского края, Алтайский государственный Дом народного творчества, Парк «Барнаульская крепость», сеть кинотеатров «Киномир».