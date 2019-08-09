«Это кошмарный сон»: как обращаются с беременными в роддомах Барнаула?

Новости 09.08.2019 14:10 2209

В Барнауле многие женщины, пережившие роды, жалуются на плохие условия в роддомах и отношение врачей. Редакция «ТОЛКа» поговорила с жительницами города, которые недавно стали мамами, и выяснила, с какими трудностями они сталкивались в родильном отделении. И от некоторых историй просто волосы встают дыбом.

Марина, 33 года, мама двоих детей (ждет третьего)

«Пока у меня было два опыта посещения роддомов, в феврале будет третий. Честно сказать, опыт был очень разный. Мой первый сын появился 11 лет назад. Скажем так, в тот роддом, где я тогда оказалась, я больше никогда не вернусь. Хотя говорят, что сейчас там все изменилось, но на себе я проверять это не буду: воспоминания негативные. Тяжело было в моральном плане: акушеры относились ко мне так, как будто я «случайно залетела», хотя я была замужем и ребенка мы планировали, ждали. Детей я всегда очень любила – по образованию я педагог, да и нас с сестрой в семье было двое. Но в роддоме мне почему-то выказывали какое-то неодобрение в духе «нагуляла, сама виновата, решай свои проблемы, как хочешь».

Роды были непростыми, я мучилась сутки, при этом была в полном одиночестве: заходили ко мне редко, ничего не объясняли – это моя первая беременность, я не понимала, что со мной происходит и как это закончится. Это просто был кошмарный сон. Мало того, врачи иногда даже ругались, говорили: «Заткнись и перестань орать». Я не знаю, почему так сложилось, может быть, потому что я лежала бесплатно или просто медсостав такой попался, но больше возвращаться в эту больницу у меня желания нет.

Второй опыт – пять лет назад – прошел просто кардинально противоположно. Мой муж делал ремонт в одном барнаульском роддоме. Пообщавшись с врачами, мы решили лечь именно туда. Там все было по-другому: меня успокаивали, отвечали на все вопросы, помогали, поддерживали и так относились вообще ко всем роженицам. А кроме того, мне было уютно: красивые, чистые, ухоженные палаты. С третьим ребенком я планирую тоже попасть туда».

Маргарита, 31 год, мама двоих детей

«У меня двое детей и оба появились в одном и том же роддоме. Первые роды прошли в 2009 году. Приехала я уже со схватками. Когда меня смотрела врач, она обругала меня за то, что я слишком рано начала вести половую жизнь, а вот ее дочке 18, но она все еще девственница, умница и красавица, не то что мы, легкодоступные. Я очень удивилась, мне было не 14 лет, а 20, и я была в официальном браке. Хотела пошутить, что ее дочке, может, никто не предлагает, но не стала.

Потом начался ад. Меня направили в палату. Мало того, что схватки – сам по себе процесс не самый приятный, так еще и техничка постоянно на меня кричала, обвиняла в том, что я мараю ей полы, и обзывала свиньей. Могла ли я что-то ей ответить – нет, схватки отнимали все силы. Ко мне особо никто не заходил. В родильный зал меня направили поздно, когда уже ребенок начал появляться. Как я дошла – не представляю, благо все закончилось хорошо.

В это место я решила не возвращаться. Но судьба распорядилась по-другому: в 2016 году у нас с мужем должен был появиться второй ребенок. Схватки начались раньше времени, и мы поехали в дежурившую больницу. Там нас не приняли, сказали – рано, приходи через три дня. Причину я узнала позже – там мест не было. Но я чувствовала, что что-то не так, и отправилась попытать счастье в тот самый роддом, где я была несколько лет назад – в тот момент он только открылся после ремонта и был пуст. Меня приняли сразу, сказали, что вовремя приехала, и просто окружили заботой. Я поверить не могла в это – то ли сменили людей, то ли после ремонта они отдохнули, но все было совершенно по-другому. В итоге вторые роды, несмотря на все трудности, прошли гораздо спокойнее. Теперь мы каждый год на день рождения сына делаем на крыльце этого роддома общее семейное фото».

Мария, 30 лет, мама одного ребенка

«Отношение персонала в роддоме было специфическим. Врач, который меня принимал, откровенно намекал мне на то, что я гулящая девка. Такое ощущение было, что мне 17 и забеременела я пьяная на выпускном. Было и смешно, и странно: нам с мужем было чуть за двадцать, я училась в университете, муж уже окончил его и работал, у нас были хорошие семьи. После свадьбы, обсудив все, мы решили, что спокойно можем позволить себе ребенка – квартира была, деньги тоже. Дочку мы планировали, получилась она далеко не сразу, а спустя почти год. Ругаться с врачом я не стала – мало ли дураков на свете. Спустя пару недель у меня начали отходить воды, только это было не потоком, как в фильмах, а чуть-чуть, так, что я даже не поняла, что это. Врача моего не было, я подходила к медсестрам, но мне отвечали – ждите своего специалиста. Так я и ждала полдня. Когда врач все-таки пришел, я сообщила ему о случившемся. Он на меня накричал, заявил, что я глупая и протянула время. Ну, может, я и не особо умная, но что я могла сделать? В итоге меня наконец-то отправили в родильный зал. Вела меня молоденькая медсестра. Подойдя к посту, она спросила, в какую меня палату положить. Две суровые дамы, не глядя, ответили – в общую. Медсестра отчего-то расстроилась. Благо в этот момент в отделение зашла знакомая моей свекрови, которая там была заведующей – так вместо общей мне досталась одиночная палата. Тогда я еще не знала, как мне повезло: новое родильное кресло, кушетка для отдыха, фитбол для облегчения схваток. Я еще так удивлялась, чего этот роддом так ругают – все же хорошо. Ну да, ремонта нет, зато какой родильный зал! Роды, кстати, тоже приняла у меня заведующая – и все прошло отлично.

Правда раскрылась после, когда мы делились впечатлениями с другими женщинами. Как выяснилось, те суровые медсестры на посту, так же не глядя, отправляли в общую всех: рожали по трое-четверо на старых креслах под общие крики. При том, что в палаты эти клали совершенно спонтанно: так, приличная мама двоих детей, например, оказалась в компании заключенной под конвоем и бездомной дамы. Роды, конечно, объединяют, но не до такой же степени. Важно, что одиночные палаты были, просто медсостав рассудил, что так мыть меньше, а то, что женщинам некомфортно, так это они переживут. Конечно, есть люди, которые скажут: "Зажрались". Вот раньше женщины на покосах рожали сами и ничего. Но вот эта позиция "не жили хорошо и начинать не стоит" мне кажется неправильной. На дворе XXI век, и это нормально, когда в больнице есть сервис и уважительное отношение к пациентам».