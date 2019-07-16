Молодой житель Барнаула Олег Григорьев сообщил о том, что у него возникли проблемы с законом из-за видеоролика, который был опубликован у него на странице в социальной сети «ВКонтакте» несколько лет назад.
Об этом он сообщил в twitter, написав: «Ну что пацаны. Пора рассказать. Жизнь в Барнауле это вам не шутки… Недавно мне позвонила полиция и ФСБ, позвали в гости».
По словам горожанина, претензии со стороны правоохранительных органов связаны с видеоматериалом семилетней давности, который якобы считается экстремистским.
Мария Мотузная собирается жить в Санкт-Петербурге
Говоря о вероятной ответственности, которая ему грозит, молодой человек отмечает: «Вроде как повесят небольшой штраф, скоро суд».
Отметим, что ранее по Алтайскому краю прокатилась целая волна «экстремистских» дел, возбужденных в отношении местных жителей за публикации в социальных сетях.
Одной из самых громких уголовных историй стал суд над жительницей краевой столицы Марией Мотузной, в отношении которой дело в итоге было прекращено, а она сумела добиться от государства 100 тысяч рублей компенсации за незаконное преследование.
Ранее девушка обвинялась по «экстремистской» статье Уголовного кодекса