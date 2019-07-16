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Жителя Барнаула позвали «в гости» к силовикам из-за видеоролика в соцсети

Новости
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Молодой житель Барнаула Олег Григорьев сообщил о том, что у него возникли проблемы с законом из-за видеоролика, который был опубликован у него на странице в социальной сети «ВКонтакте» несколько лет назад.

Об этом он сообщил в twitter, написав: «Ну что пацаны. Пора рассказать. Жизнь в Барнауле это вам не шутки… Недавно мне позвонила полиция и ФСБ, позвали в гости».

По словам горожанина, претензии со стороны правоохранительных органов связаны с видеоматериалом семилетней давности, который якобы считается экстремистским.

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Говоря о вероятной ответственности, которая ему грозит, молодой человек отмечает: «Вроде как повесят небольшой штраф, скоро суд».

Отметим, что ранее по Алтайскому краю прокатилась целая волна «экстремистских» дел, возбужденных в отношении местных жителей за публикации в социальных сетях.

Одной из самых громких уголовных историй стал суд над жительницей краевой столицы Марией Мотузной, в отношении которой дело в итоге было прекращено, а она сумела добиться от государства 100 тысяч рублей компенсации за незаконное преследование.

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Автор: Политсиб.ру

Фото: twitter.com/GrigorievOleg