Площадь лесных пожаров в Сибири резко увеличилась

Площадь лесных пожаров начала резко расти в регионах Сибири. Так, согласно данным «Лесопожарного центра», по состоянию на утро 9 августа, в Красноярском крае, где зафиксирована наибольшая площадь пожаров, огнем охвачено более 970 тыс га леса.
Сутками ранее сообщалось о пожарах в этом регионе на площади 860 тыс га.
В Иркутской области горит более 700 тыс га леса против почти 670 тыс га сутками ранее.
Вопрос лесных пожаров уже выходит за рамки исключительно экологической и общественной проблемы
Также зафиксированы пожары на территории Бурятии и Забайкалья (ныне входят в Дальневосточный федеральный округ). Здесь горит порядка 125 тыс га.
Выяснением причин пожаров в данный момент занимаются правоохранительные органы. Отрабатывается версия об умышленных поджогах для сокрытия следов незаконных рубок леса.
Также сообщалось о том, что региональные власти в некоторых случаях искажали статистику относительно реального масштаба проблемы.
Замначальника краевого управления лесами также посетовал на то, что дымка влияет на работу лесоохраны в нашем регионе