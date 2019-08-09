Площадь лесных пожаров в Сибири резко увеличилась

Новости 09.08.2019 12:10 1344

Площадь лесных пожаров начала резко расти в регионах Сибири. Так, согласно данным «Лесопожарного центра», по состоянию на утро 9 августа, в Красноярском крае, где зафиксирована наибольшая площадь пожаров, огнем охвачено более 970 тыс га леса.

Сутками ранее сообщалось о пожарах в этом регионе на площади 860 тыс га.

В Иркутской области горит более 700 тыс га леса против почти 670 тыс га сутками ранее.

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Также зафиксированы пожары на территории Бурятии и Забайкалья (ныне входят в Дальневосточный федеральный округ). Здесь горит порядка 125 тыс га.

Выяснением причин пожаров в данный момент занимаются правоохранительные органы. Отрабатывается версия об умышленных поджогах для сокрытия следов незаконных рубок леса.

Также сообщалось о том, что региональные власти в некоторых случаях искажали статистику относительно реального масштаба проблемы.