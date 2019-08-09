О проектеРеклама
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета

Главное
Скандал с декларациями ЕДГ-2019 Да будет свет! Личный формат
Скандал с декларациями
ЕДГ-2019
Да будет свет!
Личный формат

Площадь лесных пожаров в Сибири резко увеличилась

Новости
1344
0

Площадь лесных пожаров начала резко расти в регионах Сибири.  Так, согласно данным «Лесопожарного центра», по состоянию на утро 9 августа, в Красноярском крае, где зафиксирована наибольшая площадь пожаров, огнем охвачено более 970 тыс га леса.

Сутками ранее сообщалось о пожарах в этом регионе на площади 860 тыс га.

В Иркутской области горит более 700 тыс га леса против почти 670 тыс га сутками ранее.

«Черное небо» Сибири: почему полыхающая тайга – это политический вопрос?

«Черное небо» Сибири: почему полыхающая тайга – это политический вопрос?

Мнения

Вопрос лесных пожаров уже выходит за рамки исключительно экологической и общественной проблемы

7197

Также зафиксированы пожары на территории Бурятии и Забайкалья (ныне входят в Дальневосточный федеральный округ). Здесь горит порядка 125 тыс га.

Выяснением причин пожаров в данный момент занимаются правоохранительные органы. Отрабатывается версия об умышленных поджогах для сокрытия следов незаконных рубок леса.

Также сообщалось о том, что региональные власти в некоторых случаях искажали статистику относительно реального масштаба проблемы.

Эксперт рассказал, угрожают ли сибирские лесные пожары Алтайскому краю

Эксперт рассказал, угрожают ли сибирские лесные пожары Алтайскому краю

Новости

Замначальника краевого управления лесами также посетовал на то, что дымка влияет на работу лесоохраны в нашем регионе

2624

 

Автор: Политсиб.ру

Фото: 24.мвд.рф