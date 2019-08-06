Партия, недопущенная до выборов в алтайский парламент, обратилась в ЦИК

Новости 09.08.2019 12:40 385

Две партии обжаловали решение избиркома, который не допустил их к выборам депутатов Госсобрания Республики Алтай. Об этом пишет «КомменсантЪ».

Партия возрождения России подала апелляцию в ЦИК России, а Партия роста обратилась в суд. Еще две партии, которых также не допустили, не будут оспаривать решение Избирательной комиссии. В их числе оказалась партия Коммунисты России, и партия «Парнас», которая намерена провести митинг в Горно-Алтайске 11 августа «За честные выборы».

В любом случае, по мнению политологов, шансов на обжалование у партий почти нет.

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Представитель Партии возрождения России Александр Манзыров уверен, что отказ в регистрации его партии обусловлен необходимостью сократить количество соперников «Единой России».

«Вчера состоялось заседание рабочей группы ЦИК РФ, на которой избирком Республики Алтай повторил свои претензии, наши юристы дали также комментарий по этому поводу, который, как нам казалось, опрокидывает доводы избиркома, но рабочая группа их не поддержала. Завтра ЦИК поставит точку в этом вопросе»,— сообщил заместитель руководителя аппарата президиума центрального совета Партии возрождения России Кирилл Дзюбенко.

В отличие от «возрождения» Партия роста намерена оспорить решение избиркома в Верховном суде Республики Алтай. В четверг, 8 августа, они подали исковое заявление.

«Мы считаем, что отказ в регистрации был незаконным, мы считаем, что это исключительно дело рук «Единой России», которая не имеет возможности набрать необходимую квоту. Нам не засчитали 225 подписей. Если суд нам откажет, будем обращаться в ЦИК»,— заявил зампредседателя Партии роста Виктор Звагельский.

«Парнас» и Партия возрождения России выдвигали на выборы по 24 кандидата, «Коммунисты России» — 33, а Партия роста — 22.

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Муниципальный фильтр предусматривает предоставление минимум 822 подписей избирателей. По данным местного ЦИК, партии с задачей не справились.

Директор Алтайского центра политического консалтинга (ЦПК) Екатерина Сергеева объяснила, что в большинстве случаев избирком признал более 10% подписей недействительными.

Член федерального политсовета партии «Парнас» Сергей Михайлов сообщил, что вместо обжалования решения они будут тратить свои ресурсы на избирательную кампанию одномандатников, которые прошли на выборы. Кроме того, они уведомили мэрию Горно-Алтайска о проведении митинга «За честные выборы».

Проведение протестной акции мотивировано тем, что избирком республики отказал в регистрации на выборы депутатов в Госсобрание четырем партиям, 43 кандидатам-одномандатникам, также не допустили на выборы главы республики коренного алтайца, бизнес-омбудсмена Леонида Ефимова, сказал Сергей Михайлов.

«Мы будем призывать тех, кого не зарегистрировали, не голосовать за "Единую Россию". Кандидатов других партий сняли в пользу правящей партии, чтобы у них было меньше конкурентов»,— сказал он.

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Политтехнолог и член избирательной комиссии с правом совещательного голоса Константин Лукин полагает, что решение избиркома незарегистрированным партиям обжаловать не получится.

«Шансов, что решение будет в их пользу, практически нет. Партия возрождения России имеет очень сложный устав. У них должно быть двойное тайное голосование по выдвижению кандидатов, которое они не провели, то есть нарушили норму своего же устава. Это одно из оснований для отказа в регистрации. Во-вторых, у них нашли брак в 93 подписях вместо 80 допустимых», - объяснил он.

Также, по словам Лукина, в подписных листах Партии роста нашли брак в 225 подписях, из чего следует, что в суде им придется отстаивать около 140 подписей для преодоления муниципального фильтра.

«Случаи, когда удается поменять решение избиркома о регистрации, единичны»,— отметил политолог.

Напомним, что выборы в Госсобрание Республики Алтай пройдут в Единый день голосования 8 сентября. Действующий созыв был избран в 2014 году и состоит из 41 депутата.

В парламенте представлены шесть фракций: «Единая Россия» (28), КПРФ (три депутата), ЛДПР (два), «Справедливая Россия» (два) и «Патриоты России» (один).



Всего на выборы в Госсобрание Республики Алтай заявились представители 13 партий, 9 партий зарегистрированы.