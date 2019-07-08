Привлекательность Алтайского края в глазах иммигрантов растет

Новости 09.08.2019 11:50 385

Алтайкрайстат опубликовал данные о кратких итогах миграционных процессов в регионе за первое полугодие.

Согласно данным ведомства, население края с начала года сократилось на 564 человека. Это почти впятеро меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года – тогда этот показатель составлял 2484 человека.

Чаще всего люди уезжают в другие регионы страны. Количество таких внутрироссийских мигрантов составило 12 212 человек. Прибыло из других субъектов РФ 9 540 человек. По сравнению с первой половиной прошлого года, отток жителей в другие области страны сократился почти на тысячу человек.

Миграционный отток населения из Алтайского края сократился в два раза Новости 08.07.2019 16:10 За пять месяцев текущего года регион недосчитался 1196 человек 990

За рубеж отправились 4170 человек, в основном, в страны СНГ. Оттуда же въехала большая часть зарубежных иммигрантов, количество которых достигло, в общей сложности, 6278 человек, что почти на тысячу человек больше, чем в начале предыдущего года.

Отметим, что мобильность населения в крае повысилась – внутрирегиональная миграция по сравнению с аналогичным периодом прошлого года повысилась, составив 20 077 человек против 18 846.