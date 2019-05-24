В Бийске трансформируют маршрутную сеть общественного транспорта

Новости 09.08.2019 11:20 416

Чиновники и инспекторы накануне проверили бийских перевозчиков. Специальная комиссия в ходе рейда обратила внимание на документы, наклейки о запрете курения, наличие билетов и путевых листов.

Как рассказал и. о. замглавы Бийска Олег Гузеев, в последнее время увеличился поток жалоб от пассажиров. Основные темы обращений – хамство кондукторов, состояние автобусов и пропущенные остановки, передает «Бийский рабочий».

Согласно результатам рейда, незначительные нарушения были выявлены в документах перевозчиков. Например, нет информации о страховщике, отсутствует знак о запрете курения. Диагностические карты, полисы ОСАГО, договоры на страхование пассажиров оказались в полном порядке. Так и с предрейсовым осмотром – техника и водители контроль прошли.

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Напомним, очередной конкурс автоперевозчиков намечен на 2021 год. Тогда в городской администрации обещают вспомнить и все недочеты, выявленные в подобных рейдах.

На официальном сайте муниципалитета уже запущен опрос, каким хотели бы видеть бийчане городской общественный транспорт. Замдиректора «Бийскгортранса» Илья Хименко обратил внимание, что в ближайшее время, возможно, будут пересмотрены схемы маршрутов транспорта. Также горожан волнует общее состояние автобусов.

«Сегодня, если говорить о пазиках, на линиях есть машины и 2010 года. Когда перевозчики задумываются о закупке новой техники, мы это только приветствуем, особенно когда у нее есть функция перевозки инвалидов», - отметил Хименко.

Еще один вопрос, над которым ведется работа, это возможность создания единой транспортной агломерации для Бийска и Бийского района. Письмо с просьбой рассмотреть объединение уже направлено в краевой Минстрой.