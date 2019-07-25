Степной пожар остановили в 100 метрах от границы Алтайского края

Степной пожар, возникший на территории Казахстана, остановили в 100 метрах от границы Алтайского края, сообщили в региональном Минприроды.
Инцидент случился накануне. Алтайская лесная охрана оперативно согласовала возможность пересечения границы с Казахстаном для недопущения распространения огня на российскую территорию.
С пожаром удалось справиться на территории Казахстана. Огонь был остановлен в 100 метрах от российской границы.
Вопрос лесных пожаров уже выходит за рамки исключительно экологической и общественной проблемы
Таким образом, угроза перехода огня в Алтайский край была нейтрализована.
Отметим, что проблема природных пожаров на границе Казахстана и Алтайского края является весьма актуальной. Так, в 2010 году с территории Казахстана на территорию Михайловского района Алтайского края перешел сильный верховой лесной пожар, в результате чего в населенном пункте Николаевка были уничтожены сотни домов.
Замначальника краевого управления лесами также посетовал на то, что дымка влияет на работу лесоохраны в нашем регионе