Степной пожар остановили в 100 метрах от границы Алтайского края

Новости 09.08.2019 10:25 491

Степной пожар, возникший на территории Казахстана, остановили в 100 метрах от границы Алтайского края, сообщили в региональном Минприроды.

Инцидент случился накануне. Алтайская лесная охрана оперативно согласовала возможность пересечения границы с Казахстаном для недопущения распространения огня на российскую территорию.

С пожаром удалось справиться на территории Казахстана. Огонь был остановлен в 100 метрах от российской границы.

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Таким образом, угроза перехода огня в Алтайский край была нейтрализована.

Отметим, что проблема природных пожаров на границе Казахстана и Алтайского края является весьма актуальной. Так, в 2010 году с территории Казахстана на территорию Михайловского района Алтайского края перешел сильный верховой лесной пожар, в результате чего в населенном пункте Николаевка были уничтожены сотни домов.