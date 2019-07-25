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Степной пожар остановили в 100 метрах от границы Алтайского края

Новости
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Степной пожар, возникший на территории Казахстана, остановили в 100 метрах от границы Алтайского края, сообщили в региональном Минприроды.

Инцидент случился накануне. Алтайская лесная охрана оперативно согласовала возможность пересечения границы с Казахстаном для недопущения распространения огня на российскую территорию.

С пожаром удалось справиться на территории Казахстана. Огонь был остановлен в 100 метрах от российской границы.

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Таким образом, угроза перехода огня в Алтайский край была нейтрализована.

Отметим, что проблема природных пожаров на границе Казахстана и Алтайского края является весьма актуальной. Так, в 2010 году с территории Казахстана на территорию Михайловского района Алтайского края перешел сильный верховой лесной пожар, в результате чего в населенном пункте Николаевка были уничтожены сотни домов.

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Автор: Политсиб.ру

Фото: altaipriroda.ru