Семинар по профилактике ВИЧ-инфекции прошел в барнаульском лагере

Новости 09.08.2019 10:50 290

В детском загородном лагере «Соснячок» открылась специализированная смена «Цветные каникулы» для детей с ограниченными возможностями здоровья. Специалисты Алтайского краевого центра СПИД для этих детей провели информационно-просветительское мероприятие по профилактике ВИЧ-инфекции. На мероприятии присутствовали 16 подростков и 16, закреплённых за детьми вожатых – волонтёров.

До начала мероприятия было проведено анкетирование с целью определения уровня знаний по теме ВИЧ-инфекции. Затем в непринуждённой игровой обстановке врач-эпидемиолог Мария Егорова и психолог Татьяна Штер провели интерактивное занятие «Степень риска». Ребята активно участвовали - задавали вопросы, комментировали те или иные ситуации. Подросткам подробно разъяснено об особенностях развития инфекции, о наличие периода «окна», путях передачи ВИЧ, о работе «Информационного телефона» по ВИЧ/СПИДу. С целью закрепления знаний, детям были предоставлены информационные материалы по обсуждаемой теме.

Во встрече с детьми также принимали участие специалисты Краевого центра медицинской профилактики и сотрудник библиотеки № 32 ЦБС Барнаула. Подростки учились составлять сбалансированный рацион питания, узнали о вреде табака и алкоголя, а также о привычках здорового человека, в том числе о чтении книг.

Администрации загородного лагеря «Соснячок» переданы плакаты и буклеты по профилактике ВИЧ-инфекции.