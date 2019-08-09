Прожиточный минимум в Алтайском крае вырос почти на 600 рублей

Новости 09.08.2019 9:45 1621

Прожиточный минимум за первый квартал 2019 года утвердили в Алтайском крае – данный показатель по сравнению с четвертым кварталом 2018-го увеличился почти на 600 рублей.

В среднем на душу населения величина прожиточного минимума составила 9908 рублей против 9334 рублей за четвертый квартал 2018-го.

Данный показатель для трудоспособного населения в Алтайском крае составил 10 418 рублей (за четвертый квартал 2018 года – 9761 рубль), для пенсионеров - 8500 рублей (за четвертый квартал 2018 года - 8003 ), для детей - 10 141 рубль (за четвертый квартал 2018 года - 9602 рубля).

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В краевом управлении по труду и занятости населения уточняют, что величина прожиточного минимума на душу населения по сравнению с четвертым кварталом 2018 года увеличилась на 574 рубля в абсолютном значении, или на 6,2%.

Увеличение прожиточного минимума было обусловлено ростом цен в начале года на овощи, фрукты, молочные и мясные продукты, а также рыбу.

Напомним, что прожиточный минимум являет собой стоимостную оценку потребительской корзины. Он рассчитывается с использованием статистических данных об уровне потребительских цен на продукты питания и индексы потребительских цен. В расчет также включены расходы по обязательным платежам и сборам.