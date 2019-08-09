Прожиточный минимум за первый квартал 2019 года утвердили в Алтайском крае – данный показатель по сравнению с четвертым кварталом 2018-го увеличился почти на 600 рублей.
В среднем на душу населения величина прожиточного минимума составила 9908 рублей против 9334 рублей за четвертый квартал 2018-го.
Данный показатель для трудоспособного населения в Алтайском крае составил 10 418 рублей (за четвертый квартал 2018 года – 9761 рубль), для пенсионеров - 8500 рублей (за четвертый квартал 2018 года - 8003 ), для детей - 10 141 рубль (за четвертый квартал 2018 года - 9602 рубля).
Для трудоспособного населения предлагается установить 12 тысяч 130 руб
В краевом управлении по труду и занятости населения уточняют, что величина прожиточного минимума на душу населения по сравнению с четвертым кварталом 2018 года увеличилась на 574 рубля в абсолютном значении, или на 6,2%.
Увеличение прожиточного минимума было обусловлено ростом цен в начале года на овощи, фрукты, молочные и мясные продукты, а также рыбу.
Напомним, что прожиточный минимум являет собой стоимостную оценку потребительской корзины. Он рассчитывается с использованием статистических данных об уровне потребительских цен на продукты питания и индексы потребительских цен. В расчет также включены расходы по обязательным платежам и сборам.
Минтруд разрабатывает законопроект, согласно которому минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2020 году может составить 12 130 рублей