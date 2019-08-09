Верховный суд РФ рассмотрит дело о барнаульской автостоянке, длящееся 13 лет. При чем здесь Ракшин?

Новости 09.08.2019 7:10 1462

Накануне в арбитражном суде Алтайского края состоялось очередное заседание по делу о принадлежности автостоянки на Павловском тракте, которое длится уже 13 лет и дошло до Верховного суда РФ.

Автостоянка расположена за ТЦ «Лето», на пересечении улицы Шумакова с Павловским трактом. Чиновники барнаульского управления по имуществу уже 13 лет пытаются перевести участок в собственность края. Им оппонирует ООО «Магистраль», доказывающая свое право на бессрочное пользование данной территорией.

Предыстория

С 1987 года земельный участок, о котором идет речь, занимало ПО «Алтайавтотехобслуживание», на базе которого и был создан кооператив Магистраль. В 1991 году между ними был подписан акт о разделе имущества, на баланс кооператива «Магистраль» передана автостоянка по адресу: Барнаул, Павловский тракт, 251 вместе с хозяйственными строениями. В 1992 г. кооператив «Магистраль» перерегистрирован в ТОО «Магистраль». В 1998 г. ТОО «Магистраль» перерегистрировано в ООО «Магистраль».

В 1990 году Главным управлением архитектуры и градостроительства по заявлению кооператива «Магистраль» был разработан рабочий проект на строительство платной стоянки для индивидуального автотранспорта и подсобных помещений. В 1991 году согласован договор аренды земельного участка между «Магистралью» и администрацией Барнаула, заключен в 1999 году, срок истекал в 2006 году. Незадолго до окончания действия договора и начался конфликт.

Битва за постройки

В 2006 году «Магистраль» через суд добилась признания администрацией города права собственности на самовольно возведенные на участке: двухэтажное кирпичное здание с подвалом и пристройками, одноэтажное строение мастерской со стенами из газобетона с кирпичной облицовкой; и подземное служебное помещение из сборных керамзитобетонных наружных стеновых панелей жилых домов серии 1-464Д. В 2007 году «Магистраль» оформила на них право собственности. Однако чиновники с таким положением дел не смирились и обжаловали решение суда.

В 2008 году барнаульское Управление по имуществу в порядке надзора попросило о передаче дела в Высший арбитражный суд, однако тот перенаправил дело в Федеральный арбитражный суд Западно-Сибирского округа, который назначил новое рассмотрение в Арбитражный суд Алтайского края. На этот раз суд принял сторону чиновников. В 2010 году апелляции «Магистрали» были отклонены. Постройки снесены в 2014 году.

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Кто на стоянке хозяин?

В 2015 году арбитражный суд Алтайского края, постановил передать стоянку «Магистрали». Это решение чиновниками было исполнено. В обоснование своего права на распоряжение территорией, на которой были возведены самовольные постройки, «Магистраль» ссылалась на государственный акт 1989 года, который давал фирме право бессрочного пользования участком.

До разбирательств 2010 года представители власти, оппонирующие «Магистрали» в суде, утверждали, что этого документа не существует. Однако в 2010 году он нашелся. Акт оказался оформлен на правопредшественника – кооператив «Магистраль». Владелец предприятия заявил, что не знал об этом, однако у администрации возникли в этом сомнения.

В апреле 2018 года прокурор Алтайского края подал ходатайство в Седьмой арбитражный апелляционный суд о восстановлении пропущенного аппеляционного срока и обжаловал решение о передаче участка. Он указал, что документы, подтверждающие право «Магистрали» на спорный участок, сфальсифицированы.

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Почерковедческая и техническая экспертизы показали следующее:

«Рукописные записи, расположенные в книге записей государственных актов на право пользования землей Барнаула, в отношении выданного акта имеют подчистки, исправления, а также выполнены после удаления иной записи. В частности, подпись Моренец В.М., расположенная в книге, выполнена другим лицом. Показаниями свидетеля Моренец В.М. установлено, что в 1991 году он не получал никакого государственного акта на право пользования землей и подпись в книге ему не принадлежит».

«Магистраль» возразила, что из простого визуального осмотра книги записей государственных актов видно, что в течение всего периода ее ведения записи вносились разными лицами, ошибки устранялись путем подчисток, хронологическая последовательность не соблюдалась, а также указала на противоречия в экспертном заключении.

Суд отклонил апелляцию прокурора в связи с истечением срока ее подачи.

Все выше и выше

В конце прошлого года суд удовлетворил кассационную жалобу первого зампрокурора Алтайского края об отмене передачи стоянки «Магистрали». В начале текущего года компания подала апелляцию в Седьмой арбитражный апелляционный суд, который ее отклонил. В конце июля «Магистраль» обратилась в Верховный суд РФ.

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Причем здесь Ракшин?

С февраля 2012 года спорный участок, состоящий из двух разных участков, объединенных ранее, находился в аренде у ООО «Первый». Директором компании указан Евгений Ракшин, совладельцы: Александр Ракшин, Алла Ракшина, Галина Ракшина. В мае участок передан в аренду ООО «Земкомп», владельцем которого является Владимир Мамонов. Он также директор ООО «Матч», одним из владельцев которого указан Виталий Денисов, по данным СМИ также аффилированный с компаниями Ракшиных.

В 2013 суд признал эту сделку ничтожной и в 2014 году между администрацией и арендатором было заключено мировое соглашение. «Первый» вернул участок Главному управлению имущественных отношений. Запись об объединении участков аннулирована.

Собственники «Магистрали» несколько раз менялись. В настоящее время владельцем указан Роман Пипуныров, он также является директором ООО «АОН-сервис», совладелецем которого оказался уже упоминавшийся выше Виталий Денисов.

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На вчерашнем заседании суда первой инстанции рассмотрение дела было отложено до 2 октября.