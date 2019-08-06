Взрыв и пожар произошли на военном объекте в Архангельской области

Новости 08.08.2019 17:30 142

На военном объекте в Архангельской области произошли взрывы и пожар, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник. По имеющимся данным, есть погибшие и пострадавшие. РИА Новости сообщают о двух погибших.

На данный момент нет точной информации об объекте и причинах взрыва. Известно, что объект находится вблизи населенного пункта Нёнокса. Именно там базируется Государственный центральный морской испытательный полигон ВМФ. На нем, как правило, проводятся испытания баллистических ракет для атомных подводных лодок.

Информацию о взрывах подтвердил губернатор Архангельской области Игорь Орлов, который сообщил, что на место происшествия направлена санитарная авиация.

Это уже второй за неделю пожар на российском военном объекте.

Напомним, что 5 августа в Красноярском крае рядом с городом Ачинском начался пожар на территории одного из складов Центрального военного округа. Спустя некоторое время прогремел взрыв. Жители близлежащих территорий были эвакуированы. Тогда погиб один человек.