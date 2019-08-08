Новосибирского журналиста, призвавшего тушить леса в Сибири, уволили

Новости 08.08.2019 19:40 71

Журналист из Новосибирска Николай Сальников уволился с телеканала ОТС по собственному желанию. Об этом он сам сообщил на своей странице в Facebook.

Сальников прославился скандальным видео, на котором он призывает властей начать тушить пожары. Видео стало вирусным и быстро распространилось по сети, набрав большое количество просмотров.

«Черное небо» Сибири: почему полыхающая тайга – это политический вопрос? Мнения 25.07.2019 12:10 Вопрос лесных пожаров уже выходит за рамки исключительно экологической и общественной проблемы 7025

Он обратил внимание, что давление со стороны руководства телеканала на него не оказывалось. На такой шаг журналист решился из-за того, что мог «принести проблемы коллегам».

Однако журналист остался не один, а вместе со своим домашним животным.

«Более того - главный редактор и директор ОТС прикладывали усилия, чтобы сгладить ситуацию», - написал он.

Николай Сальников опубликовал запись с критикой чиновников, которые ранее сообщали, что тушить пожары в Сибири «экономически невыгодно».

Кроме того, Сальников опубликовал копию запроса в ОАО «Российские железные дороги» и официальный ответ от них.

«Николай, добрый день! На ваш запрос сообщаем следующее: Погрузка лесных грузов на сети железных дорог ОАО «РЖД» осуществляется в адрес более 70 стран. Наибольшие объемы лесных грузов отгружаются в Китай - свыше 15 млн тонн в год; в Финляндию - свыше 3 млн тонн в год; в Казахстан - свыше 1,5 млн тонн в год; в Узбекистан – свыше 1,5 млн тонн в год, Азербайджан – порядка 1 млн тонн в год», - сообщается в Facebook Сальникова.

Журналист отметил, что уходит с чистой совестью, серьезными планами и четкой установкой «не врать и не бояться».

Напомним, лесные пожары на территории Красноярского края и Иркутской области начались больше трех недель назад. Дым от пожаров перекинулся на соседние регионы — Алтайский край, Томскую, Новосибирскую и Кемеровскую области.