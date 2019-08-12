Тройное убийство: житель Алтая до смерти забил супругу, ее брата и случайного гостя

Новости 09.08.2019 8:45 308

Жителя Каменского района судят за жестокое убийство трех человек, передает пресс-служба регионального Следкома.

Как рассказали в ведомстве, преступление произошло в апреле 2019 года одном из сел Каменского района. Во время распития алкоголя между 54-летним мужчиной и его супругой вспыхнула ссора.

«За женщину решил заступиться ее брат. Разозлившись на гостей и жену, хозяин жестоко расправился с обидчиками, избив их. От полученных травм супруга и свояк скончались на месте происшествия», - пишет СК по региону.

Кроме того, по данным следствия, мужчина расправился со свидетелем убийства, который приехал «погостить» вместе с братом супруги.

«Гостю удалось покинуть дом, однако на следующий день он умер в больнице от закрытой черепно-мозговой травмы», - рассказала старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева.

В ходе предварительного следствия мужчине, избившему потерпевших, была назначена психиатрическая экспертиза, которая признала наличие у него психического заболевания.

Уголовное дело с утвержденным прокурором постановлением о применении принудительной меры медицинского характера направлено в суд для рассмотрения по существу.