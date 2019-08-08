Игорь Лузанов рассказал о плюсах перехода Барнаула к ценовой зоне теплоснабжения

Новости 08.08.2019 18:35 84

Запуск масштабного проекта по модернизации теплоэнергетики стартовал в Барнауле. Директор Алтайского филиала Сибирской генерирующей компании Игорь Лузанов рассказал о состоянии системы теплоснабжения города, действиях компании по ее улучшению и первых результатах начатой модернизации, которые уже в этом году положительно скажутся на качестве услуг, оказываемых местным жителям.

О состоянии системы теплоснабжения

СГК обслуживает более 1300 км тепловых сетей в Барнауле и больше половины из них достигли нормативного срока службы 30 лет. Из-за этого растет количество повреждений и вместе с тем отключений тепла и горячей воды, считает Лузанов.

«В прошлом году под отключение попадали 482 тысячи барнаульцев. За семь месяцев этого года уже обнаружено и устранено 929 повреждений - на 9% больше, чем за этот же период 2018 года. Большая часть из них выявляется и устраняется во время летних испытаний и это позволяет быть спокойнее в отопительный период. Чтобы в будущем уверенно гарантировать барнаульцам качественное теплоснабжение, ситуацию нужно переламывать посредством увеличения объема перекладок», - обратил внимание руководитель Алтайского филиала СГК.

Какой объём средств вложит СГК в теплосетевой комплекс

Важно отметить, 3 августа Правительство РФ приняло распоряжение об отнесении Барнаула к ценовой зоне теплоснабжения.

«Еще в прошлом году нами тщательно разработана долгосрочная программа, которая предполагает вложение в систему теплоснабжения Барнаула 7,8 млрд рублей. Из них 6 млрд рублей позволит инвестировать переход Барнаула в ценовую зону теплоснабжения. Эти инвестиции производятся в основном в следующие 5 лет. Остальные вложения зафиксированы концессионым соглашением и проводятся до 2032 года. Помимо этого, продолжим реализовывать ежегодную ремонтную программу», - заострил внимание Лузанов.

Что уже сделано и что планируется в 2020 году

Как рассказали в СГК, в Барнауле в этом году объемы перекладки впервые приблизились к нормативному значению в 3% протяженности сетей. Работы ведутся на более чем 50 участках – это порядка 30 км трубопроводов. Затраты на проведение работ составляют более 1 млрд рублей. В сравнении с финансовыми объемами прошлого года вложения выросли в 4 раза.

«Уже выполнено 60% от общего объема работ - более 17 км. Их качество тщательно контролируется. Срок окончания всех работ – 15 сентября», - отметил Лузанов.

По словам специалистов, в следующем году объем перекладки тепловых сетей будет еще масштабнее. Только инвестиционная программа предполагает замену 25 км сетей и ремонт 48 центральных тепловых пунктов. Объем инвестиций составит более миллиарда рублей.

Еще 13 км заменят в ходе реализации ремонтной программы. Итого город получит 38 км новых тепловых сетей и рост надежности всей системы теплоснабжения.