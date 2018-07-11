Здание бывшей католической церкви в центре Барнаула на проспекте Ленина будет передано католической общине – арбитражный суд утвердил мировое соглашение по этому громкому процессу. Производство по делу прекращено.
Напомним, что Приход Христа Царя Вселенной в Барнауле Римско-Католической Церкви давно ведет борьбу за это здание, где в начале прошлого века располагался костел. В своих правах католики, в частности, ссылались на федеральный закон «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности».
10 июля арбитражный суд Алтайского края отказал в возвращении католической общине здания бывшего костела. Судебные разбирательства по этому
Судебные перипетии в итоге вылились в то, что стороны нашли компромисс.
Из условий мирового соглашения следует, что католическая община отказывается от своих исковых требований, а администрация Барнаула передает здание в течение полугода. Таким образом, передача должна состояться под конец 2019-го.
Любопытно, что эта история – не единственный пример передачи городской недвижимости религиозной организации. Ранее состоялась передача здания барнаульского планетария Русской православной церкви.