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Власти Барнаула вернут католической общине здание костела в центре города

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Здание бывшей католической церкви в центре Барнаула на проспекте Ленина будет передано католической общине – арбитражный суд утвердил мировое соглашение по этому громкому процессу. Производство по делу прекращено. 

Напомним, что Приход Христа Царя Вселенной в Барнауле Римско-Католической Церкви давно ведет борьбу за это здание, где в начале прошлого века располагался костел. В своих правах католики, в частности, ссылались на федеральный закон «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности».

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Судебные перипетии в итоге вылились в то, что стороны нашли компромисс.

Из условий мирового соглашения следует, что католическая община отказывается от своих исковых требований, а администрация Барнаула передает здание в течение полугода. Таким образом, передача должна состояться под конец 2019-го.

Любопытно, что эта история – не единственный пример передачи городской недвижимости религиозной организации. Ранее состоялась передача здания барнаульского планетария Русской православной церкви.

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Автор: Политсиб.ру

Фото: google.com/maps