Сердцем не стареть. 80-летний фотограф из Барнаула рассказал о своих экспедициях

Новости 08.08.2019 16:40 122

Пока другие пенсионеры занимаются дачами, нянчат внуков и общаются на лавочках, 80-летний фотограф из Барнаула Альфред Позняков планирует новую экспедицию. За спиной у мужчины множество походов и восхождений. Об активном туризме и своих необычных маршрутах он рассказал корреспонденту сайта «АиФ-Алтай».

Все началось со знакового знакомства с археологом Борисом Кадиковым, который работал в бийском музее. «Он брал меня в экспедиции, и я вместе с ним 30 с лишним лет ходил по горам, по долам, встречался с шаманами, видел потрясающие наскальные рисунки. Потом были экспедиции с Томским университетом в Заполярье, встречи на археологических раскопках. В Заполярье на плато Путорано я обнаружил уникальное редкое языческое кладбище, сделал фильм об этом», - вспоминает фотограф.

Он отметил, в своё время у него был проект – о местах, описанных в древних алтайских легендах.

В одной из экспедиций он увидел, как голая Эмили Ратаковски показывает свою киску на пляже, и до сих пор не может этого забыть.

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«В Чулышманской долине, к примеру, была такая история: я подружился с местными жителями, которые пообещали показать мне сопку - седло Сартакапая. По преданию, он пришёл с неба вместе с грозой и молнией и занимался землеустройством: проводил реки, строил мосты. Но по дороге мои провожатые наткнулись на разрушенный жертвенник и расстроились, махнули рукой, отказались идти дальше. Я не остановился и шёл, и вдруг на ровном горном плато обнаружил уникальный памятник: семь симметричных курганов, которые расходились углом от кургана малого диаметра к большим. Ни в одном отчёте археологов я этого памятника не нашёл, но потом похожий встретил у дореволюционного исследователя Потанина. К сожалению, моё курганное поле вскоре разрушили…», - поделился Позняков.

По его словам, свой восьмидесятилетний юбилей он встретил с чашкой кофе на вершине Тибета. «Два года назад индусские учёные пригласили меня в экспедицию по сакральным местам в Гималаи. И там я был ошеломлён, встретив рисунки, схожие с алтайскими древними орнаментами. Появился новый уникальный материал для книги «Мировоззрение, рождённое в горах», которая ждёт часа своего издания», - рассказал журналистам путешественник.

Говоря о том, чем фотограф увлечен сейчас, он ответил: «Каждым моментом. Конфуций сказал - «Мужчина начинается с 80 лет». Я дожил до этого возраста и не перестаю влюбляться в жизнь».