Правоохранительные органы расследуют в Красноярском крае 15 уголовных дел о незаконных вырубках леса, сообщил прокурор региона Михаил Савчин.
"Постоянно проводятся прокурорами надзорные мероприятия. Осуществляются как в министерстве лесного хозяйства, так и в конкретных районах края… На сегодня в производстве следственных органов находится 15 уголовных дел, связанных с незаконными рубками и должностными преступлениями чиновников в отношении лесов. Надзираем за расследованием", - цитирует представителя надзорного ведомства РИА Новости.
По его словам, прокуратурой также выявляются факты "преступной деятельности чиновников", после чего материалы направляются для расследования.
Вопрос лесных пожаров уже выходит за рамки исключительно экологической и общественной проблемы
Согласно данным по состоянию на утро 8 августа в Красноярском крае действуют 136 пожаров на площади 916 тысяч гектаров.
Напомним, что накануне в Богучанский район Красноярского края для выяснения причин лесных пожаров вылетела специализированная следственная группа во главе с генерал-майором юстиции Тамарой Белкиной. В числе прочих силовиками отрабатывается версия умышленных поджогов лесов для сокрытия незаконных рубок.
Напомним и то, что ранее прокурор Главного управления по надзору за исполнением законов в сфере охраны окружающей среды Роман Федосов заявил, что власти Иркутской области, где также бушуют пожары, искажали статистику относительно произошедшего.
Замначальника краевого управления лесами также посетовал на то, что дымка влияет на работу лесоохраны в нашем регионе