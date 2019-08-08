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Незаконные рубки и преступления чиновников: в Красноярском крае возбуждено 15 «лесных» дел

Новости
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Правоохранительные органы расследуют в Красноярском крае 15 уголовных дел о незаконных вырубках леса, сообщил прокурор региона Михаил Савчин.

"Постоянно проводятся прокурорами надзорные мероприятия. Осуществляются как в министерстве лесного хозяйства, так и в конкретных районах края… На сегодня в производстве следственных органов находится 15 уголовных дел, связанных с незаконными рубками и должностными преступлениями чиновников в отношении лесов. Надзираем за расследованием", - цитирует представителя надзорного ведомства РИА Новости.

По его словам, прокуратурой также выявляются факты "преступной деятельности чиновников", после чего материалы направляются для расследования.

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Согласно данным по состоянию на утро 8 августа в Красноярском крае действуют 136 пожаров на площади 916 тысяч гектаров.

Напомним, что накануне в Богучанский район Красноярского края для выяснения причин лесных пожаров вылетела специализированная следственная группа во главе с генерал-майором юстиции Тамарой Белкиной. В числе прочих силовиками отрабатывается версия умышленных поджогов лесов для сокрытия незаконных рубок.

Напомним и то, что ранее прокурор Главного управления по надзору за исполнением законов в сфере охраны окружающей среды Роман Федосов заявил, что власти Иркутской области, где также бушуют пожары, искажали статистику относительно произошедшего.

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Автор: Политсиб.ру

Фото: 24.мвд.рф