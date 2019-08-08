«Росводоканал Барнаул» устраняет повреждения коллектора на проезде Северном Власихинском

Новости 08.08.2019 16:05 88

Специалисты предприятия проводят земляные работы – окапывают поврежденный участок трубопровода. Предстоит заменить порядка двух метров поврежденной трубы. Работы ведутся без ограничения водоснабжения и водоотведения потребителей.

Также ликвидируют и последствия выхода воды. На месте повреждения работает спецтехника, проведена очистка пешеходных дорожек и промывка. Вечером будет проведено дезодорирование территории, чтобы минимизировать неприятный запах.

Напомним, что 7 августа застройщик – ИСК «Союз» - при проведении мероприятий по благоустройству повредил напорный канализационный коллектор диаметром 1000 мм. При этом работы велись с нарушениями правил благоустройства, утвержденных Барнаульской городской Думой в 2017 году: без согласования с водоканалом и без присутствия представителей, которых необходимо вызывать при любых работах в зоне нахождения сетей.

Завершить замену участка трубопровода планируется до 10 августа, после чего он снова будет включен в работу.