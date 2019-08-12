Качество во главе угла: каков путь развития алтайского производителя детского питания «Модест»

Новости 12.08.2019 12:15 233

Предприятие в лице компании «Модест», которая специализируется на производстве детского питания – продукции для самого привередливого и «утонченного» потребителя, весьма успешно действует на Алтае и ищет пути для расширения своего производства в непростых рыночных условиях.

Сегодня "Модест" - это собственность Алтайского края. А это заставляет задуматься о будущем предприятия, ведь масштабных планов инвестирования в компанию у властей региона нет. А без серьезных вложений даже такому уникальному для края производителю серьезные перспективы не светят.

Руководство «Модеста» провело экскурсию для журналистов по своим производственным мощностям и рассказало, какие варианты развития есть у компании в условиях необходимости расширения ассортимента и поисков новых рынков.

Представителям СМИ показали производственную линию и цеха предприятия, показали подноготную всей технологической цепочки, линию розлива молока, сливок, йогуртов, смесей и морсов, рассказали, как происходит пастеризация, охлаждение и стерилизация продукта.

«Требования к нашему продукту очень серьезные. Ведь конечным потребителем являются дети. Контроль за высоким качеством происходит на всех стадиях – от производства в цехе до взятия проб на прилавках в конкретных магазинах», - подчеркивают в «Модесте».

В планах предприятия – совершенствование оборудования, расширение рынков сбыта, увеличение площадей. Все это, конечно, требует серьезных вложений и инвестиций, а вот с этим могут возникнуть проблемы.

В качестве одного из вариантов дальнейшего развития рассматривается приватизация «Модеста».

По словам исполняющего обязанности директора компании Дмитрия Ширнина, приватизация позволила бы вывести модернизацию компании на системную основу.

«Предприятие постоянно требует инвестиций для развития. Унитарному предприятию в современных условиях , например, трудно вести переговоры с торговыми сетями – которые представляют собой основной рынок реализации продукции. Кроме того, нам требуется активное участие в промо-акциях, присутствие в коммерческих каталогах. Модернизация должна быть систематической. Предприятие должно постоянно выделять средства на развитие, поскольку без модернизации трудно конкурировать в рыночных условиях», - подчеркивает руководитель «Модеста».

Он также добавляет, что современные реалии диктуют необходимость успевать за потребностями покупателя. «Компании жизненно важно вкладывать средства в новое оборудование, упаковку, рекламу», - добавляет Дмитрий Ширнин.

А находясь в краевой собственности, предприятие не может позволить себе развивать все эти направления деятельности.

К слову, в последний раз финансовые вливания края в "Модест" имели место в 2014 году, когда на заводе открыли производственную линию. В последние годы инвестиций не поступало. Предприятие хоть и работает в плюс, но в будущем отсутствие серьезных денежных вливаний приведет либо к застою, либо и вовсе к банкротству.

По словам руководителя компании, в планах «Модеста» проведение широкого аудита с тем, чтобы изучить весь потенциал для развития и определить дальнейший вектор движения вперед по расширению ассортимента и рынков сбыта.

Несомненный плюс «Модеста» - это единственное местное предприятие, которое занимается производством детского питания в Алтайском крае на таком уровне. Главными конкурентами компании в регионе сегодня являются лишь федеральные производители.

А для достойного соперничества со столь крупными игроками «Модесту» необходимо выходить на новый уровень производства, технологически переоснащаться и расширять ассортимент и рынки, оставляя неизменно высокое качество продукта.

Сегодня в компании полагают, что наиболее оптимальным способом обеспечить это является появление инвестора, который выкупит "Модест" у края и сконцентрируется на том, чтобы встроить предприятие в конкурентную среду.