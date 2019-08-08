Курортный сбор собираются ввести в Республике Алтай

Новости 08.08.2019 14:45 364

Туристический сбор предложено ввести на территории Республики Алтай в рамках рассмотрения комплексного плана социально-экономического развития региона. Об этом заявил врио главы региона Олег Хорохордин, в ходе совещания с министром экономического развития России Максимом Орешкиным. Пишет ТАСС.

Федеральный чиновник прибыл в Горный-Алтай для проработки вопросов о развитии Республики Алтай. Ранее он был поставлен куратором региона. Перед ним стоит задача поиска путей для развития республики и вывода ее из состава депрессивных регионов.

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Олег Хорохордин сообщил ему, что вопрос о курортном сборе сейчас находится на рассмотрении и возможно будет введен в ближайшее время.

«Сейчас разрабатывается программа развития туризма в Республике. Она будет взаимосвязана с программой развития туризма в России в целом», - пояснил врио главы региона.

В 2018 году турпоток достиг 2,115 млн человек. В республике оборудовано 811 объектов для размещения туристов, развивается пеший, конный, охотничий и экстремальный туризм.

В июле 2017 года в России был принят закон о курортном сборе, который предусматривает введение в экспериментальном режиме в 2018-2022 годах сбора с туристов за пользование курортной инфраструктурой в Алтайском, Краснодарском, Ставропольском краях и в Крыму. С мая 2018 года, когда стартовал эксперимент, за год в первых трех регионах было собрано порядка 465 млн рублей. В Республике Крым парламент принял решение перенести введение курортного сбора на 1 мая 2021 года.