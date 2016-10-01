Строительство в бывшей ОЭЗ «Долина Алтая» может возобновиться

Новости 08.08.2019 14:15 131

Республика Алтай планирует заключить концессионное соглашение с красноярской группой компаний «ТехПолимер», чтобы завершить строительство искусственного озера и создать туристические объекты в бывшей ОЭЗ «Долина Алтая». Об этом сообщает «Интерфаксу» со ссылкой на руководителя бюджетного учреждения «Жемчужина Алтая» (создано для управления территорией, упраздненной ОЭЗ) Германа Чепкина.

«Специалисты «ТехПолимера» сделали техническое обследование площадки искусственного озера. В сентябре мы планируем выйти на концессионное соглашение с компанией», - сообщил чиновник.

По его словам, красноярская группа готова вложить в реализацию проекта порядка 750 млн рублей, но взять в долгосрочную аренду не всю территорию бывшей ОЭЗ в более чем 800 га, а только 150 га - это участок с котловиной озера (50 га) и прилегающая к нему территория (100 га).

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Руководитель «Жемчужины Алтая» пояснил, что «ТехПолимер» мог зайти на площадку в этом туристическом сезоне, но из-за предстоящих в сентябре выборов Главы республики, инвестор и власти решили перенести заключение концессионного соглашения.

В 2016 году республиканские власти изучали вопрос самостоятельного восстановления озера. По словам Чепкина, самый дешевый вариант на тот момент составлял 380 млн рублей, самый дорогой - превышал 1 млрд рублей.