Сергей Дугин проверил работу дорожников на нескольких улицах Барнаула

Новости 08.08.2019 15:15 393

Глава Барнаула Сергей Дугин продолжает проверять дороги и тротуары, работы на которых уже завершены. В четверг, 8 августа, он вместе с руководством ОНФ и представителями контролирующих и подрядных организаций принимал участок проспекта Социалистический, где была отремонтирована дорога и проложена плитка на тротуаре.

Стоимость работ составила почти 39 млн рублей. На участке были выполнен ремонт проезжей части, установка гранитного бордюрного камня и посев газонов.

Сергей Дугин напомнил, что ремонт дорожных объектов, как и все национальные проекты, находится на особом контроле губернатора Алтайского края Виктора Томенко.

«Эта дорога сделана в рамках проекта БКАД. Мы ее проверили. Работа выполнена достойно. От улицы Строителей до Молодежной по Социалистическому проспекту. Она очень интенсивна по пешеходному движению, поэтому было принято решение проложить плитку на пешеходной зоне площадью более 6 тыс. кв.м. У плитки масса преимуществ в сравнении с тем же асфальтом. Например, в случае повреждения ее проще заменить, так как ремонт будет локальным. Также она не нагревается в жару, что особенно важно в нынешнюю солнечную погоду. В конце концов, это просто эстетически более приятно выглядит», - сказал Дугин.

Глава Барнаула также отметил, что в рамках реализации проекта БКАД ремонтируются не только дороги. Ремонтируются также и тротуары, а где-то строятся новые.

«Порядка 180 тыс. кв.м тротуаров мы отремонтировали за три последних года. Кроме того были сделаны пешеходные зоны на тех участках, где их вообще раньше не было. Речь идет о тротуарах на 49 дорогах. В этом году новые тротуары появятся на 24 участках», - заявил Сергей Дугин.

По словам градоначальника, силами городского бюджета каждый год ремонтируются порядка 20 тыс. кв.м пешеходной зоны в Барнауле. Такие темпы позволят в ближайшие годы привести всю пешеходную зону в достойный вид.

Директор подрядной организации ООО ПСК «Индустрия» Валерий Багдасарян объяснил, что напряженная работа велась с учетом существующего трафика на проспекте Социалистическом, где при большом количестве организаций сложился интенсивный пешеходный режим.

«Этот участок всего 688 метров, но работать было не так просто. Однако, несмотря на это, мы смогли выполнить все работы с опережением графика на два месяца. Работы начались в первый день лета, а закончить должны были 31 сентября. На этот день была назначена проектная сдача. В итоге мы сумели завершить все уже 7 августа. Гарантия на дорогу и на тротуар пять лет», - поведал Багдасарян.

Работы осуществлялись в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Также ремонтные работы завершены на участках улиц Шукшина, Ленинградская и Антона Петрова.

Председатель комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула Антон Шеломенцев рассказал, что на сегодняшний день работы завершены на 11 объектах, восемь объектов готовятся к сдачи в эксплуатацию. Еще на 12 работы продолжаются и к двум участкам подрядные организации приступят в ближайшее время.

«Затраты бюджетов всех уровней на ремонт дорог по улицам Шукшина, Ленинградской и Антона Петрова составили порядка 77 млн рублей. Дороги на этих улицах являются основными транспортными магистралями районного значения и служат для движения транспорта между главными магистралями города. По улицам Шукшина и Антона Петрова осуществляется движение общественного транспорта», - объяснил Шеломенцев.

Сергей Дугин добавил, что за годы реализации нацпроекта, с учетом текущего года, будет выполнен ремонт тротуаров на 41 объекте площадью почти 176 тыс. кв.м. Только в этом году новые пешеходные зоны будут построены на проспекте Коммунаров, улицах Меланжевая, Аносова, Солнечная поляна, Ткацкая, Беляева, Эмилии Алексеевой, Мамонтова, Изящной и других.

«К этому можно добавить, что за счет средств бюджета края, дополнительно выделенных в этом году будут отремонтированы участки дорог на улицах Интернациональной, Гоголя, Короленко, Пролетарской, Геблера, Никитина, Промышленной и других. На эти цели будет направлено порядка 56 млн рублей», - пояснил глава Барнаула.

В этом году у дорожников непростая задача. Им необходимо не просто в срок выполнить весь запланированный объем работ, но и синхронизировать их с коммунальными службами, которые в этом году выполняют беспрецедентный в рамках истории города ремонт на коммунальных сетях.

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Всего в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в текущем году в Барнауле будет отремонтировано 33 участка дорог (47,8 км), одна из которых будет серьезно реконструирована (Попова), а еще одна построена с нуля (Солнечная поляна). Это позволит увеличить протяженность автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям с 57,6% до 64,8%. На выполнение ремонтных и строительных работ в рамках национального проекта предусмотрено 965,6 млн рублей, что на 6,1% больше, чем в 2018 году. Тогда было 910,3 млн рублей.



Кроме того, в рамках уже городской программы по ремонту сельских дорог уже отремонтировано более 20 улиц в сельских территориях. На эти цели направлено порядка 36 млн рублей.