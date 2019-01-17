Нестандартные механизмы продажи жилья выявлены в Барнауле

Новости 08.08.2019 13:55 175

Рынок недвижимости становится все более высоконкурентным. Застройщики вынуждены вступать «в битву» за каждого клиента. Однако в Алтайском крае наметилась другая тенденция, накануне зафиксировано необычное партнерство двух застройщиков-конкурентов в Барнауле.

Речь идет о многоквартирном доме на ул. Аванесова, 44 (ЖК «Нагорный»), который возводит «Регионстрой». Этот объект на днях начали активно рекламировать менеджеры компании «Вотэтодом». Коммерческая информация появилась на корпоративном сайте и на радио, передает «Алтайский портал недвижимости».

Как пояснил «Политсибру» директор ООО «Вотэтодом» Сергей Фефелов, его организация изначально создавалась для работы с крупными застройщиками города, а затем уже появились собственные проекты. По его словам, сотрудничество с «Регионстроем» длится уже не первый год. Кроме того, в ближайшее время планируется наладить связь с другими регионами.

Между тем, «Регионстрой» объекты ООО «Вотэтодом» не рекламирует. Об условиях договора информации нет.

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Напомним, многоквартирный дом по адресу Аванесова, 44, начали строить в 2018 году. В 50-е годы XX века здесь находилась двухэтажная школа, но здание было признано аварийным и выставлено на торги вместе с прилегающим участком площадью 8 тысяч квадратных метров. В 2014 году его за 31 млн рублей выкупила компания «Регионстрой».

В 2016 году организация представила амбициозную концепцию жилого комплекса, который включает две 35-этажные башни с трехъярусным подземным гаражом, пентхаусами и вертолетными площадками. Увы, проект потерпел существенные изменения, теперь это обычный 16-этажный кирпичный дом.