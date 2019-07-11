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Почему администрации Змеиногорского района не продают квартиры?

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Сегодня завершено шесть торгов на поставку квартир администрации Змеиногорского района, стоимостью от 350 до 750 тысяч рублей. Ни на один аукцион заявок не поступило.

Квартиры планировалось приобрести в рамках программы переселения граждан из аварийных домов. Как пояснили «Политсибру» в местной администрации, жилье приходится приобретать вторичное, поскольку строек в районе не ведется. А потенциальными продавцами вторичного являются, как правило, физические лица, то есть, обычные граждане, которые не желают пользоваться площадкой госзакупок из-за обилия непривычных формальностей и незнакомого документооборота.

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Жилплощади, тем не менее, будут приобретены, однако уже без проведения конкурса – такое право у муниципалитета появилось на основании провала торгов. Теперь закупки будут осуществляться напрямую у собственников, минуя конкурсные процедуры. Цены, по словам представителя районного руководства, используются среднерыночные, хотя иногда выбираются наиболее дешевые варианты.

Также администрацией Алтайского края на сайте госзакупок сегодня размещено девять тендеров на поставку квартир ценой 1,3 млн рублей каждая.

Автор: Максим Стрелковский

Фото: змеиногорский-район.рф