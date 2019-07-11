Почему администрации Змеиногорского района не продают квартиры?

Новости 08.08.2019 13:10 401

Сегодня завершено шесть торгов на поставку квартир администрации Змеиногорского района, стоимостью от 350 до 750 тысяч рублей. Ни на один аукцион заявок не поступило.

Квартиры планировалось приобрести в рамках программы переселения граждан из аварийных домов. Как пояснили «Политсибру» в местной администрации, жилье приходится приобретать вторичное, поскольку строек в районе не ведется. А потенциальными продавцами вторичного являются, как правило, физические лица, то есть, обычные граждане, которые не желают пользоваться площадкой госзакупок из-за обилия непривычных формальностей и незнакомого документооборота.

Алтайский край попросили поторопиться с расселением аварийного жилья Новости 11.07.2019 11:10 По оперативной информации, Алтайский край планирует до 1 сентября объявить конкурсы, а до 1 декабря провести контрактование 439

Жилплощади, тем не менее, будут приобретены, однако уже без проведения конкурса – такое право у муниципалитета появилось на основании провала торгов. Теперь закупки будут осуществляться напрямую у собственников, минуя конкурсные процедуры. Цены, по словам представителя районного руководства, используются среднерыночные, хотя иногда выбираются наиболее дешевые варианты.

Также администрацией Алтайского края на сайте госзакупок сегодня размещено девять тендеров на поставку квартир ценой 1,3 млн рублей каждая.