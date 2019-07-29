Дожди, грозы и град придут на смену аномальной жаре в Алтайском крае

Новости 08.08.2019 12:10 178

Период аномально жаркой погоды, начавшийся на прошлой неделе, завершается в Алтайском крае – в ближайшие сутки в регионе станет заметно прохладнее.

Как сообщает региональный Гидрометцентр, на смену жаркой погоде в регион придут осадки. В отдельных районах до конца недели ожидаются дожди, грозы, а местами и град.

Плохая погода может сказаться негативно на диабетиках, по-этому берегите здоровье.

Также синоптики прогнозируют существенное усиление ветра вплоть до 20 метров в секунду.

Аномальная жара под +40 градусов обрушится на Алтайский край Новости 29.07.2019 19:00 По данным синоптиков, температуры воздуха повысятся уже 30 июля 1426

Дневные температуры воздуха, судя по прогнозу, не будут дотягивать до +30 градусов, а местами и вовсе ожидается до +21 градуса.

Напомним, что с прошлой недели в регионе действовало штормовое предупреждение, связанное с аномально жаркой погодой.