На Алтае 26-летняя туристка попала под камнепад и погибла

Группа туристов из Екатеринбурга в составе 8 человек попала под камнепад в горах Алтая, одна туристка погибла. Об этом сообщает пресс-служба регионального Следкома.
Трагический инцидент произошел 6 августа в Усть-Коксинском районе Республики Алтай. Группа туристов из Екатеринбурга попала под сильный камнепад во время горного похода, когда спускалась с горы в районе озера Дяраш-Кел в 50 км от села Кучерла.
Группа проходила пеший маршрут шестого класса сложности
Пострадавшую от камнепада туристку экстренно доставили в больницу с помощью спасательного вертолета. Однако до госпитализации в больницу от полученных телесных повреждений она скончалась.
По сообщениям СМИ, личность погибшей в МЧС раскрывать не стали. Известно, ее родственники в курсе несчастья. Забрать тело 26-летней девушки уже приехали ее муж и родители.
Также в МЧС уточнили, что помимо туристки в результате камнепада пострадал 37-летний мужчина. Сейчас пострадавший турист находится в больнице города Горно-Алтайска.
«По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Алтай организована процессуальная проверка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», - информирует СК по региону.