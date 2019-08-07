Алтайский политех приглашает школьников в профильные классы

Новости 08.08.2019 12:50 100

Алтайский государственный технический университет совместно с лицеем №129 Барнаула приглашают старшеклассников в профильные классы.

Записаться в такие классы могут учащиеся 10-11 классов средних общеобразовательных учреждений Алтайского края. Занятия будут проводиться бесплатно как на базе лицея, так и в лабораториях АлтГТУ.

Обучение осуществляется по следующим направлениям подготовки: «технологии швейных изделий по индивидуальным заказам» и «технологии пищевых производств».

Программа обучения составляет два года. Подготовку школьников будут вести преподаватели института биотехнологии, пищевой и химической инженерии АлтГТУ. Занятия начнутся с 1 сентября 2019 года.

Школьникам, завершившим обучение и успешно прошедшим итоговую аттестацию, будет выдано свидетельство государственного образца о получении профессии пекаря или портного.

Контактные телефоны: 8 (3852) 56-72-10 (Сергей Николаевич Кутлан, директор лицея № 129), 56-72-11 (Татьяна Григорьевна Кулешова, зам. Директора), 29-08-92 (Виктория Андреевна Яровикова, зам. декана факультета довузовской подготовки АлтГТУ).