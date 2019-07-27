Найденный в алтайской реке прах ветерана ВОВ упокоился на родной земле

Новости 08.08.2019 11:05 240

Прах ветерана Великой Отечественной войны Евгения Федоровича Доильницына, найденный в реке Чумыш, захоронили на родине в Заринске, информирует региональное отделение партии «Единая Россия».

Отмечается, что похороны состоялись 7 августа. На церемонии погребения присутствовали вдова ветерана Эмма Ивановна Доильницына и их сын.

По словам родственников, по завещанию самого Евгения Доильницына, его прах должны были развеять в селе Сорокино Заринского района. Для его близких было неожиданностью, когда урну в итоге нашли в другой части Алтайского края.

«Мы с Евгением Федоровичем прожили вместе 56 лет. Очень спокойный, достойный был человек, любил всё прекрасное, поэтом был. Благодарю всех, кто причастен, за чуткое отношение к памяти моего мужа», - прокомментировала Эмма Доильницына.

Инициатором захоронения с воинскими почестями выступил проект «Единой России» «Историческая память» и его координатор в Алтайском крае, депутат Барнаульской городской Думы Сергей Завалихин.

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«Мы похоронили прах Евгения Фёдоровича Доильницына на аллее ветеранов Великой Отечественной войны, изготовили памятник. За могилой будет уход, чего хотели его родственники. Память нашего прославленного земляка будет увековечена в музее Заринска», отметил Сергей Завалихин.

В честь ветерана прозвучали выстрелы салютной группы. Участники военно-патриотического отряда Заринска «Маргеловец» возложили венок к могиле Евгения Доильницына.

Напомним, 13 июля урну с прахом ветерана Великой Отечественной войны обнаружил на дне реки Чумыш житель алтайского поселка Тальменка. Очевидцы уточняют, что крышка урны была сломана и внутрь попала вода, однако сам прах не размыло. Нашедшие урну местные жители обратились в разные службы.