Полиция во главе с женщиной-генералом устанавливает причины пожаров в лесах Сибири

Новости 08.08.2019 9:45 457

Замначальника ГУ МВЛ по Красноярскому краю, генерал-майор юстиции Тамара Белкина во главе специализированной следственно-оперативной группы работает в Богучанском районе в целях выяснения обстоятельств причин пожаров на севере региона.

«Группа, в состав которой вошли следователи, оперативники экономической безопасности, эксперты совместно с представителями отдела надзорной деятельности и профилактической работы МЧС и Лесной охраны устанавливает, имеются ли факты умышленных поджогов лесных насаждений, их связи с незаконными порубками, действиями арендаторов, направленных на увеличение расчетной лесосеки путем отводе леса в санитарные рубки», - говорится в сообщении краевого главке МВД России.

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В настоящее время следователи и эксперты работают на местах происшествий, а представители МЧС в соответствии с действующими методиками определяют источники и причины возгорания, оперативник УЭБиПК устанавливают свидетелей возникших пожаров, а также лиц, возможно причастных к случившемуся.

Кроме того, полицейские устанавливают законность осуществления лесозаготовительных работ.

В ГУ МВД по региону добавляют, что данная работа проводится во всех районах, где произошли массовые возгорания лесов.

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Напомним, что масштабные лесные пожары на территории Сибирского федерального округа в настоящее время продолжаются в Красноярском крае и Иркутской области. Ранее прокурор Главного управления по надзору за исполнением законов в сфере охраны окружающей среды Роман Федосов заявил, что региональные власти искажали статистику по лесным пожарам в Сибири.

Что касается причин возгораний в лесах, то на этой неделе в МЧС России заявили, что основной причиной пожаров в Сибири стало неосторожное обращение с огнем, а не сухие грозы, как сообщалось ранее.