Фоторепортаж: в Барнауле начались раскопки на предположительном месте захоронения Ивана Ползунова

Новости 08.08.2019 10:40 388

Накануне на площади Свободы в Барнауле возобновилось строительство ливневой канализации, которое было остановлено в 2017 году из-за обнаружения захоронений. Теперь оно будет сопряжено с археологическими раскопками и изысканиями. Есть вероятность, что на месте раскопок может быть обнаружена могила Ивана Ползунова, а также останки известных руководителей сереброплавильного завода и горных офицеров. Открытый лист на проведение археологических изысканий от Министерства культуры получил профессор АлтГУ и член Общественного совета при Алтайохранкультуре Владимир Семибратов.

Проведём археологические исследования в зоне проведения работ. Если найдём сохранившийся культурный слой, то, возможно, там будут захоронения. Кладбище было единственное на тот момент в Барнауле, и там хоронили всех – от генералов до рабочих. Захоронения расчистим, сфотографируем, зарисуем, возьмём анализы, а затем останки перезахоронят. Единственное, что было найдено в прошлом году, – это несколько разрозненных фрагментов костей. Каков будет объём работ, сказать очень сложно. Есть только площадь 800-900 квадратных метров, которая попадает в зону строительства. Пока археологов 5-6 будет работать, если понадобится больше, то привлечём дополнительные силы, - рассказал Владимир Семибратов журналистам телеканала "Вести 22".