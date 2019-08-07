Виктор Томенко призвал увеличить темпы ввода жилья в Алтайском крае

Новости 08.08.2019 7:40 173

До одного млн кв.м жилья необходимо будет вводить в Алтайском крае. С таким предложением выступил глава региона Виктор Томенко во время мероприятия, посвященному Дню строителя, 7 августа. Об этом сообщается на официальном сайте города.

Губернатор отметил, что строительная сфера развивается, несмотря на объективные трудности и новые обстоятельства.

В частности, с 1 июля 2019 года принципиально изменились условия и источники финансирования строительства многоквартирного жилья: действовавшая много лет схема финансирования жилищного строительства «застройщик - дольщики» меняется на «застройщик - банк - дольщики». Проходит этап глубокого реформирования и отрасли. Уходит система долевого строительства, современные подходы продиктованы новой редакцией Федерального закона о необходимости открытия счетов эскроу.

«Мы все понимаем. Федеральные, краевые, местные власти, наша финансовая система, банковский сектор без поддержки строительную отрасль не оставят. Будем искать возможности, чтобы наши цели в части строительства и ввода жилья обязательно были выполнены. А в общих и общенациональных целях Алтайский край занимает свое достойное место. Чтобы выйти на 120 миллионов квадратных метров ввода жилья в год в стране в целом, наш регион должен выйти почти на миллион квадратных метров в год», – сказал Виктор Томенко.

Всего к концу 2024 года в Алтайском крае предстоит построить почти пять миллионов квадратных метров жилья.