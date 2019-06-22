О проектеРеклама
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета

Главное
Скандал с декларациями ЕДГ-2019 Да будет свет! Личный формат
Скандал с декларациями
ЕДГ-2019
Да будет свет!
Личный формат

Министр Орешкин предложил свой вариант для создания дороги из Горного Алтая в Казахстан

Новости
447
0

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин, который является куратором Горного Алтая по вопросу развития республики, выступил со своим предложением относительно строительства трассы из данного региона в Казахстан.

Накануне Орешкин прибыл в Горный Алтай и принял участие в совещании по вопросам социально-экономического развития республики. Высказываясь о перспективах создания новой автомобильной дороги, он предложил рассмотреть возможность включения проекта строительства трассы из Республики Алтай в соседнее государство в программу приграничного сотрудничества России и Казахстана.

Хорохордин попросил у министра транспорта деньги на новую дорогу в Казахстан

Хорохордин попросил у министра транспорта деньги на новую дорогу в Казахстан

Новости

Протяженность — 257 километров

1014

"У нас сейчас ведется с Казахстаном разработка программы приграничного сотрудничества. И этот объект мог бы быть одним из элементов этой программы…Давайте посмотрим, как ее в программу сотрудничества погрузить", - цитирует «Интерфакс» слова Максима Орешкина.

Напомним, ранее временно исполняющий обязанности главы Республики Алтай Олег Хорохордин встречался с министром транспорта РФ Евгением Дитрихом и обсуждал с ним возможность создания такой автодороги.

Предполагается, что трассы пройдет через следующие населенные пункты: Черга, Беш-Озек, Усть-Кан, Талда, Карагай. Ее протяженность составляет 257 километров. Отрезок в 25 километров от села Карагай до границы надо будет построить с нуля.

Тыва намерена «перехватить» турпоток с Алтая

Тыва намерена «перехватить» турпоток с Алтая

Новости

Власти Тывы решили строить дорогу в Республику Алтай

763

 

Автор: Политсиб.ру

Фото: altai-republic.ru