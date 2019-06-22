Министр Орешкин предложил свой вариант для создания дороги из Горного Алтая в Казахстан

Новости 08.08.2019 9:10 447

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин, который является куратором Горного Алтая по вопросу развития республики, выступил со своим предложением относительно строительства трассы из данного региона в Казахстан.

Накануне Орешкин прибыл в Горный Алтай и принял участие в совещании по вопросам социально-экономического развития республики. Высказываясь о перспективах создания новой автомобильной дороги, он предложил рассмотреть возможность включения проекта строительства трассы из Республики Алтай в соседнее государство в программу приграничного сотрудничества России и Казахстана.

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"У нас сейчас ведется с Казахстаном разработка программы приграничного сотрудничества. И этот объект мог бы быть одним из элементов этой программы…Давайте посмотрим, как ее в программу сотрудничества погрузить", - цитирует «Интерфакс» слова Максима Орешкина.

Напомним, ранее временно исполняющий обязанности главы Республики Алтай Олег Хорохордин встречался с министром транспорта РФ Евгением Дитрихом и обсуждал с ним возможность создания такой автодороги.

Предполагается, что трассы пройдет через следующие населенные пункты: Черга, Беш-Озек, Усть-Кан, Талда, Карагай. Ее протяженность составляет 257 километров. Отрезок в 25 километров от села Карагай до границы надо будет построить с нуля.