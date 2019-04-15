Алтайский сенатор нашла способ закрепить кадры на селе

Новости 08.08.2019 8:15 245

Сенатор от Республики Алтай, член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Татьяна Гигель заявила о необходимости разработки региональной программы строительства ведомственного жилья. Об этом сообщает пресс-служба Совета Федерации.

По мнению сенатора, подобная программа необходима для закрепления на селе медицинских и педагогических кадров, работников культуры, сельского хозяйства и социальных служб.

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Об этом Гигель заявила на прошедшем в Турочакском районе муниципальном форуме «Сильный Алтай», который она посетила в ходе поездки по региону. На форуме также присутствовал врио Главы республики Олег Хорохордин. Обсуждались вопросы обустройства Телецкого озера и автодорог.