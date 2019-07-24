Сделка по передаче барнаульского ТК «Индустриальный» в аренду может сорваться?

Новости 08.08.2019 7:10 448

Сделка по передаче барнаульского тепличного комбината «Индустриальный» в аренду ООО Тепличный комплекс «Толмачевский», на которую рассчитывали власти Алтайского края, судя по всему, может оказаться не такой простой. По данным источника «Политсибру», между сторонами возникли трения относительно условий сделки и в данный момент не ясно, готово ли руководство «Толмачевского» вкладываться в развитие барнаульского предприятия.

Оперативно получить комментарий по этому поводу у руководства потенциального арендатора «Индустриального» редакции не удалось. В приемной ТК «Толмачевский» сослались на невозможность связаться с гендиректором комбината по телефону.

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При этом «Политсибру» связался с заместителем министра сельского хозяйства Алтайского края Сергеем Межиным, который на недавнем заседании регионального правительства выступал основным докладчиком по теме дальнейшей судьбы барнаульского тепличного комплекса.

Отвечая на вопрос о том, если ли основания говорить о возможном срыве сделки, собеседник воздержался от комментариев, но дал понять, что переговоры продолжаются. «Мы с ними работаем. Работаем в этом направлении», - отметил Сергей Межин.

По данным нашего источника, в данный момент сводится к тому, что сторона потенциального арендатора, по сути, уклоняется от дальнейших переговоров. Связано ли это с тем, что инвесторы изменили свое решение, или это просто элемент своеобразного «торга», пока не ясно.

Напомним, ранее «Политсибру» сообщал, что краевые власти рассчитывают на приватизацию ТК «Индустриальный», который в настоящее время находится в собственности региона. 24 июля судьба тепличного комплекса обсуждалась на заседании регионального правительства.

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Основной посыл этого мероприятия свелся к тому, что краю необходимо избавиться от данного предприятия, которое имеет финансовые обязательства, превышающие 750 миллионов рублей.

Было заявлено, что сегодня Алтайский край заинтересован продать имущество «Индустриального» по максимальной цене в ходе открытых конкурсных процедур, рассчитаться вырученными деньгами по всем обязательствам, со всеми сотрудниками, и позаботится о том, чтобы люди, работавшие на предприятии, либо сохранили свои места, либо получили достойное социальное сопровождение и трудоустройство после сокращения.

На том же заседании правительства выступил и гендиректор ООО Тепличный комплекс «Толмачевский» Андрей Седунов, который заявил, что компания, которую он представляет, готова взять имущественный комплекс «Индустриального» в аренду, а затем и вовсе выкупить активы.

Он также добавил, что в перспективе «Толмачевский» готов принять участие в конкурной процедуре по приобретению активов барнаульского комбината и высказал пожелания – для реализации инвестиционной программы властям края следует помочь с необходимой разрешительной документацией, а также по возможности обеспечить компенсацию прямых понесенных затрат в размере 15% за счет регионального бюджета.

Не исключено, что именно в части этих «пожеланий» в данный момент между сторонами и происходят трения.