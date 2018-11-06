Как прошли торги за бывший офис «Стройгаза» в Барнауле

Новости 07.08.2019 16:45 176

Сегодня в Барнауле должен были завершиться торги за бывший офис обанкротившегося «Стройгаза» и право аренды земельного участка под ним. Начальная цена лота составляла 83,2 млн рублей. Аукцион признан несостоявшимися в связи с отсутствием заявок.

Лот представляет собой часть здания (31/100), расположенного на проспекте Комсомольский 118. Площадь доли более 8,5 тысяч кв. м и земельный участок, на котором расположено строение, площадью 4,5 тысячи кв. м. На данный момент в здании находятся офисы краевых Минэкономразвития, Счетной палаты, Управления ФНС, а также центры привлечения инвестиций и кластерного развития.

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Предыдущие торги прошли в июле, однако покупателей на бывший офис «Стройгаза» не нашлось. Притом, стоит отметить, что прочее имущество обанкротившейся организации продается более успешно. Так, проданы: лыжная база, административное здание, гараж и другие объекты.

Впустую прошел и второй аукцион. Теперь все зависит от решения АО «Банк Финсервис» (Москва), поскольку продаваемое имущество находится у него в залоге. Банк может выставить здание на торги в третий раз, либо оставить его себе.

Напомним, «Банк Финсервис» является самым крупным кредитором «Стройгаза». В 2016 году приставы запретили продажу здания и земли, однако банк через арбитражный суд добился присоединения к делу.

Исходя из всего вышесказанного, можно предположить, что лот будет выставлен на аукцион вновь.