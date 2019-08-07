Более 6 тысяч жителей Барнаула вновь останутся без горячей воды

Новости 07.08.2019 18:45 111

В Барнауле в связи с реконструкцией тепловых сетей, временно будет ограничена подача горячего водоснабжения для части домов Ленинского и Центрального районов. Под кратковременные ограничения ресурса попадут более 6 тысяч человек.

Энергетики Сибирской генерирующей компании продолжают реализацию ремонтной и инвестиционной кампаний по перекладке тепловых сетей в Барнауле. Всего на 5 августа в рамках подготовки специалистами СГК теплосетевого комплекса Барнаула к предстоящему отопительному сезону заменено порядка 17,2 км трубопроводов тепла и горячего водоснабжения. В связи с проведением работ по реконструкции теплосетей под кратковременное отключение горячей воды попадают:

· 8 августа с 8.00 до 18.00 — 9 многоквартирных домов по улицам В. Кащеевой и Монтажников;

· С 9.00 12 августа до 9.00 16 августа — 6 многоквартирных домов и детский сад по улицам Папанинцев и Челюскинцев, пер. Сейфуллинский.

Под ограничение горячей воды попадают 6399 жителя — именно столько горожан могли бы попасть под отключение тепла, в случае повреждения теплосетей на этом участке зимой.

Также, согласно графику, продолжаются работы на ранее заявленных участках, требующие временное ограничение ресурса:

· С 9.00 5 августа до 9.00 8 августа - 96 многоквартирных домов, 5 детских садов, поликлиника, больница, 2 школы и 4 административных зданий в микрорайонах Жилплощадка и ВРЗ;

· До 9.00 19 августа - 5 многоквартирных домов 202 частных дома в границах улиц Советской Армии и Транзитной, проездов Ракетного и Контурного;

Все данные по плановым ограничениям горячей воды в рамках замены тепловых сетей, заблаговременно передаются специалистами теплосетевого подразделения СГК в Единую диспетчерскую службу города Барнаула, которая в свою очередь оповещает управляющие компании, социальные учреждения и администрации районов.

Список всех объектов, где планируется ограничение подачи горячей воды, с указанием сроков отмечен на карте:

Пояснения:

· Желтым цветом отмечены дома, где ведутся масштабные работы по реконструкции и перекладке ветхих тепловых сетей;

· Зеленым цветом отмечены дома, где горячая вода после ремонта возвращена.

· Над домом не стоит никакой знак, значит ресурс исправно подается, если горячей воды по какой-то причине нет - нужно обратиться в управляющую компанию.

Энергетики приносят свои извинения за временные неудобства. Запланированные работы являются важным этапом подготовки города к следующему зимнему сезону и повышают надежность теплоснабжения горожан.