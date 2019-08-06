Военный эксперт назвал сумму ущерба взрыва в Ачинске

Новости 07.08.2019 19:40 146

Взрыв на складе боеприпасов в Ачинске привел к пожару, который уничтожил около 40 тысяч снарядов двух калибров для самоходных артиллерийских орудий и танков. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на военного эксперта Алексея Хлопотова.

«В результате общую стоимость боеприпасов, которые нужны, чтобы восполнить партию, погибшую при взрыве арсенала, можно оценивать в районе одного миллиарда рублей», — сказал собеседник издания.

Между тем, министерство обороны России пока не дает официальной информации о сумме ущерба.

По данным источника в межведомственном центре по ликвидации, расчистка складов после взрыва в Ачинске произойдет в течение трех дней.

В городской мэрии предупредили местных жителей об опасности соприкосновения с обнаруженными неизвестными предметами. Вместо этого, по факту обнаружения, местных жителей просят звонить по указанным ранее телефонам. По факту подрыва боеприпасов Следственный комитет возбудил уголовное дело. Из-за взрыва восемь человек получили различные травмы и один погиб.

Напомним, взрыв с последующим возгоранием произошел 5 августа на территории воинской части в Ачинском районе.