Коммунальная авария снова произошла в Барнауле

Коммунальная авария произошла в Барнауле в среду, 7 августа. Об этом сообщили горожане в сообществе Barnaul22.
По данным очевидцев, авария произошла из-за строителей, которые повредили канализационные трубы во время неаккуратной работы. В итоге образовался фонтан. Струи воды достигли шестого этажа, вода из канализации попала в квартиры, где сейчас стоит специфичный запах.
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Также сообщаются о разбитых стеклах окон и поврежденном фасаде соседнего дома.
Авария произошла по адресу проезд Северный-Власихинский, 108.
Напомним, что ранее, в начале июля, на этой же улицы произошел пожар многоэтажного жилого дома. Жителей дома эвакуировали в пункт временного размещения на 150 мест в школе №127.
Позднее по факту пожара было возбуждено уголовное дело.
Жителей дома, чьи права были нарушены, просят обратиться в прокуратуру