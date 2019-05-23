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Коммунальная авария снова произошла в Барнауле

Новости
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Коммунальная авария произошла в Барнауле в среду, 7 августа. Об этом сообщили горожане в сообществе Barnaul22.

По данным очевидцев, авария произошла из-за строителей, которые повредили канализационные трубы во время неаккуратной работы. В итоге образовался фонтан. Струи воды достигли шестого этажа, вода из канализации попала в квартиры, где сейчас стоит специфичный запах.

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Также сообщаются о разбитых стеклах окон и поврежденном фасаде соседнего дома.

Авария произошла по адресу проезд Северный-Власихинский, 108.

Напомним, что ранее, в начале июля, на этой же улицы произошел пожар многоэтажного жилого дома. Жителей дома эвакуировали в пункт временного размещения на 150 мест в школе №127.

Позднее по факту пожара было возбуждено уголовное дело.

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Автор: Политсиб.ру

Фото: barnaul22