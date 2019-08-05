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Доля россиян с кредитами сократилась до 51%

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Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) сообщил, что чуть больше половины россиян (51%) имеют непогашенные кредиты и при этом 84% опрошенных не планируют брать кредит на покупку в ближайшие полгода. Данные об этом опубликованы на сайте центра.

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По данным опубликованных материалов, больше всего непогашенных займов у людей в возрасте от 25 до 34 лет (72%), чуть меньше у лиц от 35 до 44 лет (63%) и у жителей сел (56%).

А вот меньше всего держателей кредитов среди респондентов в возрасте от 18 до 24 лет (37%), от 60 лет и более (31%) и жителей Москвы и Санкт-Петербурга (40%).

Наибольшее число опрошенных россиян (74%) заявили, что в ближайшее время они не намерены брать кредит или совершать покупку на кредитные средства. Больше всего таких оказалось среди людей старше 60 лет (86%), жителей Москвы и Питера (79%) и городов с населением от 500 до 950 человек (79%).

Среди тех, кто намерен в ближайшее время взять кредит для покупки недвижимости, оказалось 10% респондентов. Из них молодые люди от 25 до 34 лет (18%) и от 35 до 44 лет (14%). Кроме того, 6% россиян намерены получить кредит на покупку автомобиля. Преимущественно это люди от 18 до 24 лет (11%).

Напомним, что ранее сообщалось о предложении депутатов Санкт-Петербурга о введении закона, запрещающего выдачу кредитов лицам до 25 лет.

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Автор: Политсиб.ру