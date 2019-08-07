Алтай-Кокс приступил к монтажу оборудования для внедрения технологии трамбования угля

Новости 07.08.2019 17:10 111

Группа НЛМК, международная металлургическая компания, приступила к монтажу основного технологического оборудования для внедрения технологии трамбования угля на действующей коксовой батарее Алтай-Кокс, ведущего российского производителя металлургического кокса.

Технология трамбования предполагает, что угольную шихту загружают в коксовую печь не насыпью сверху, а горизонтально, в виде предварительно уплотненного, утрамбованного угольного брикета. Эта технология внедряется на пятой, самой современной коксовой батарее предприятия, запущенной в 2006 году. Ее производственная мощность – 1,1 млн т кокса в год.

Проект с общим объемом инвестиций 4,5 млрд рублей позволит повысить качество кокса, снизить его себестоимость и улучшить экологические параметры производства.

Комплексным поставщиком технологии трамбования является компания HuDe (Германия), один из мировых лидеров в этой области. Сейчас на комплексе трамбования завершается возведение основных железобетонных конструкций угольной башни с трамбовочными устройствами, начат монтаж конвейеров подачи шихты и машины загрузки шихты в печи. Модернизированная батарея будет оснащена новыми современными и эффективными системами сбора и очистки отходящих газов.