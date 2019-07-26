Барнаульцы собрались объявить голодовку из-за отсутствия горячей воды

Новости 07.08.2019 16:15 135

Жители Барнаула приняли решение объявить голодовку из-за того, что в их квартирах около трех месяцев нет горячей воды. Речь идет двух многоквартирных домах на ул. Кулагина, 4 и пр. Калинина, 22.

Как передает «КП-Барнаул», люди жаловались в мэрию и госинспекцию, но вопрос не решается. Суммарно страдают собственники 77 квартир.

Где горячая вода?

Испытывать неудобства жильцам двух домов пришлось с 8 мая 2019 года. Люди ждали ее через месяц, но краны отвечали молчанием.

Ранее теплоноситель в дом поставляли с Барнаульского меланжевого комбината (БМК), но управляющие компании «Смарт» и «Наследие» расторгли с ним договор и заключили с «Барнаульской генерацией» (принадлежит СГК). Сначала люди обрадовались: горячая вода стала течь постоянно.

«До этого в теплое время года она появлялась посменно: две недели была, две недели пропадала. В последнее время перед расторжением договора вода появлялась каждый день, но с 21 до 22 часов», - рассказала жительница одного из домов.

В доме на ул. Кулагина, 4 даже провели реконструкцию бойлерной установки (водонагревателя). Казалось, жизнь налаживается. Когда пуск горячей воды задержался на две недели, совет дома составил претензию в адрес «УК «Смарт». Но им ответили отпиской, в которой ничего конкретного не обещали. Тогда люди стали жаловаться в мэрию и госинспекцию.

Часть барнаульцев лишится горячей воды из-за ремонтов теплосетей Новости 26.07.2019 10:45 Энергетики приносят свои извинения за временные неудобства 529

Скоро отопительный сезон

Через некоторое время из ответов властей выяснилось, что «горячее водоснабжение в домах отсутствует из-за завершения отопительного периода». Труба, по которой вода поступала в дома, принадлежит «Меланжисту Алтая», а не СГК. А раз договор с БМК расторгли, то и воду он подавать не обязан.

Госинспекция грозила внеплановой выездной проверкой УК, комитет по энергоресурсам города заявил, что «организует претензионную работу УК к «Барнаульской генерации» с целью обязать компанию поставлять горячую воду круглогодично». Чиновники отчитались, что ситуация «находится на контроле», но от этого контроля вода не появляется.

На данный момент люди уверены, что до начала отопительного сезона горячей воды они не дождутся.

Крайние меры

В пресс-службе компании СГК прокомментировали ситуацию: «Горячее водоснабжение жилых домов по адресам ул. Кулагина, 4 и ул. Калинина, 22 осуществляется только в отопительный период по причине того, что тепловая сеть, к которой подключены эти объекты, является частной собственностью. Из-за этого «Барнаульская теплосетевая компания» (подразделение СГК) не может самовольно эксплуатировать этот участок коммуникаций».

Выяснилось, что такие условия указаны в договорах теплоснабжения, заключенных с управляющими организациями УК «Смарт» и УК «Наследие», обслуживающими эти дома. БТСК направила в адрес собственника коммуникаций письмо с просьбой включить сеть в работу. В случае положительного решения собственника горячее водоснабжение для жителей этих домов восстановят в кратчайшие сроки.

Однако жители двух многострадальных домов в счастливое разрешение ситуации уже не верят. Люди считают, что решать вопрос с эксплуатацией трубы в этом году уже никто не будет - через полтора месяца уже начнется отопительный сезон.

Длительное отсутствие горячей воды толкнуло людей на идею объявить голодовку. Перед тем, как пойти на такие радикальные меры, жители домов планируют составить коллективное обращение в прокуратуру.