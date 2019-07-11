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Отопление в домах россиян предложили включать и в летний период

Новости
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Предложение о возможности включать летом отопление в домах россиян в случае похолодания выдвинул депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов, передает РИА Новости.

С такой инициативой он обратился к министру ЖКХ Владимиру Якушеву, отметив, что подобная практика необходима, если температура воздуха опускается ниже климатической нормы.

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По словам депутата, в июле и начале августа 2019 года на его имя поступило большое количество обращений граждан по поводу похолодания в их квартирах.

"Также необходимо помнить, что счета за отопление поступают нашим гражданам в течение всего года. Принимая во внимание этот факт, считаю справедливыми подобные просьбы граждан. Прошу Вас дать свою оценку данной инициативе, а также распорядиться проанализировать возможность ее реализации", - отмечает народный избранник в своем обращении к министру.

Автор: Политсиб.ру

Фото: belnaviny.by