Предложение о возможности включать летом отопление в домах россиян в случае похолодания выдвинул депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов, передает РИА Новости.
С такой инициативой он обратился к министру ЖКХ Владимиру Якушеву, отметив, что подобная практика необходима, если температура воздуха опускается ниже климатической нормы.
Главная установка властей и ресурсовиков – горожане должны перезимовать в максимально комфортных условиях
По словам депутата, в июле и начале августа 2019 года на его имя поступило большое количество обращений граждан по поводу похолодания в их квартирах.
"Также необходимо помнить, что счета за отопление поступают нашим гражданам в течение всего года. Принимая во внимание этот факт, считаю справедливыми подобные просьбы граждан. Прошу Вас дать свою оценку данной инициативе, а также распорядиться проанализировать возможность ее реализации", - отмечает народный избранник в своем обращении к министру.