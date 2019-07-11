Отопление в домах россиян предложили включать и в летний период

Новости 07.08.2019 18:10 121

Предложение о возможности включать летом отопление в домах россиян в случае похолодания выдвинул депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов, передает РИА Новости.

С такой инициативой он обратился к министру ЖКХ Владимиру Якушеву, отметив, что подобная практика необходима, если температура воздуха опускается ниже климатической нормы.

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По словам депутата, в июле и начале августа 2019 года на его имя поступило большое количество обращений граждан по поводу похолодания в их квартирах.